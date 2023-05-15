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بعنوان "تعليم أمني متميز".. بدء المؤتمر العلمي الأول بأكاديمية الشرطة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 11:24 صباحاً - بدء منذ قليل، المؤتمر العلمي الاول لكلية الدراسات العليا، بأكاديمية الشرطة بمركز الدراسات الإستراتيجية، تحت عنوان "نحو تعليم امني متميز". 

 

عقد المؤتمر بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء هاني أبو المكارم، والدكتور علاء عشماوي، وتناقش المؤتم التعليم الأمني الأكاديمي الرؤية.. الرسالة، الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي اللمني. 

 

كما يناقش المؤتمر دور اكاديمية الشرطة في تطوير التعليم الأمنى، رؤية مستقبلية مقترحة حول التنافسية. 

 

ويشارك في الحضور الخبراء المتخصصين والجهات المختصة في كافة المجالات لتوصل الي رؤية مستقبلية نحو تعليمي امني متميز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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