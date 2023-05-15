ضمن «حياة كريمة».. «القوى العاملة» تشارك فى قافلة خدمية بإحدى قرى الغربية

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جاء تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير أفضل الخدمات المميكنة للمواطنين خاصة فى قرى حياة كريمة من فرص العمل والتشغيل وفرص التدريب المهنى على المهن الى يحتاجها سوق العمل.
وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الاثنين انها تلقت تقريرا من أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، أفاد فيه أنه تم تكليف نصر عريضة مدير منطقة قوى عاملة المحلة الكبرى، وفريق العمل المكون من إدارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية بمنطقة قوى عاملة المحلة الكبرى، بالتوجه الى قرية الهياتم للمشاركة فى فعاليات القافلة الخدمية وتقديم الخدمات المتاحة من فرص عمل وتلقى طلبات التدريب، وذلك إيمانا من المديرية والعاملين بها بأن بناء وتنمية الإنسان هو أحد أهم محاور التنمية التى توليها الدولة رعاية خاصة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية وتطوير الريف المصرى.
وأضاف مدير المديرية أن القافلة تشمل عدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتنمية البشرية والتمكين الاقتصادى بقرية الهياتم مركز المحلة الكبرى، ضمن الأنشطة الخاصة بمبادرة حياة كريمة، كما تم خلالها عقد ندوة توعية فى السلامة والصحة لطلبة المدارس فى خطط الطوارئ والإخلاء، ولسيدات المنازل فى التعامل الآمن مع أنواع المخاطر المنزلية فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبالتنسيق مع المحافظة.
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