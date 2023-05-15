برلمانى أردنى: تجربة مصر فى البيئة التشريعية رائدة ونعمل على الاستفادة منها

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردنى غازى الذنيبات، بالبيئة التشريعية فى مصر بمختلف المجالات وخصوصا الاستثمارية، مؤكدا أن التجربة المصرية فى قطاع البيئة التشريعية رائدة.





وقال الذنيبات، فى تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، اليوم الاثنين، إن التجربة المصرية هى تجربة رائدة بالنسبة للأردن، مشيرا إلى التعاون البرلمانى بين القاهرة وعمان على مختلف القنوات التشريعية، مشيرا إلى أن بلاده دائما على اطلاع على البيئة التشريعية المصرية ويعمل على الاستفادة منها وخصوصا فيما يخص التجربة المصرية لاستقطاب الاستثمار عبر التشريعات المحفزة للمستثمرين.

وأوضح أن مصر والأردن أصبحا فى مصاف الدول التى تسهل الإجراءات لجذب الاستثمار لتوفير بيئة استثمارية مناسبة ويصبح المستثمر أمين على نفسه وعلى أمواله، مؤكدا أن مصر والأردن واحة الأمن والاستقرار أساس أى استثمار، لافتا إلى أن التشريعات المنظمة للعمل الاستثمارى فى كل القوانين الدولية سواء سياسية أو اقتصادية أو الاجتماعية أو حقوق الإنسان أو قوانين استثمارية كلها مهمة، مشددا على ضرورة تطبيق هذه القوانين بأمانة وسلاسة بعيدا عن التعقيدات فى الأداء الإدارى والقانونى.

وفيما يخص رؤية التحديث الاقتصادى فى الأردن التى أطلقها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى وتعمل الحكومة حاليا عليها، شدد رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردنى غازى الذنيبات، على ضرورة أن تكون هذه الرؤية عابرة للحكومة، مؤكدا أن العاهل الأردنى حريص على تطبيقها ومتابعتها.

ونوه إلى أن التشريعات المكفولة لتطبيق هذه الرؤية موجودة لكن الخلل ليس فى التطبيق ولكن فى تراخى العادات الاجتماعية التى لا نزال نعانى منها مثل الجلوة والعشائرية وغيرها، مشددا على ضرورة العمل الجماعى والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الرؤية لأنها بمثابة طوق نجاة للاقتصاد الأردنى وللمنطقة.

وأقر مجلس الوزراء الأردنى، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، مؤخرا البرنامج التنفيذى لرؤية التحديث الاقتصادى (أولويات 2023 – 2025).

وقال رئيس الوزراء الأردنى حينها، إن إقرار البرنامج يأتى التزاما من الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادى كمرتكز أساسى فى مشروع التحديث الشامل الذى يقوده الملك عبد الله الثانى بمساراته الثلاثة السياسى والاقتصادى والإدارى.

ووجه جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذى للرؤية ضمن المواقيت الزمنية الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطموحة للرؤية، لافتا إلى أن البرنامج التنفيذى يتضمن إطارا زمنيا محددا للتنفيذ، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.