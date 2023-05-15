الصحة: تقديم 8 آلاف خدمة فى طب نفس الأطفال والمراهقين بالربع الأول لـ 2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 8 آلاف زيارة فى عيادات الأطفال والمراهقين، البالغ عددها 14 عيادة بمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك خلال الربع الأول من العام الجارى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تسعى إلى إدراج مراكز التميز لعلاج طيف التوحد ضمن خطتها، حيث من المقرر إنشاء 20 مركز بمحافظات الجمهورية خلال 5 سنوات، لافتاً إلى تنظيم تدريبات لمقدمى الخدمة على اكتشاف وعلاج طيف التوحد.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تسعى لزيادة الخدمات التخصصية فى العيادات ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة، حيث استقبلت وحدات الأمانة العامة فى عام 2022، أكثر من 2000 زيارة من المصابين باضطراب طيف التوحد الذين يتلقوا العلاج فى مستشفيات ومراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للصحة النفسية تستهدف إدراج أيقونة "اطمن على ابنك"، إلى المنصة الوطنية للصحة النفسية، https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar ليتمكن أولياء الأمور من خلالها إجراء استبيانات لمتابعة النمو النفسى والاجتماعى للطفل، وكذلك احتمالية إصابته باضطراب طيف التوحد، مما يساعد على الكشف والتدخل المبكر؛ لتحسين الحالة ودمجها فى المجتمع.

وقالت الأمين العام للصحة النفسية إن مبادرة الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد تستهدف هذا العام زيادة الوعى لدى مقدمى الخدمة الطبية فى وحدات ومراكز الرعاية الأولية، حيث يتم تدريبهم على الاكتشاف المبكر لاضطراب طيف التوحد فى محافظات (دمياط والفيوم والقليوبية والمنوفية والقاهرة وكفر الشيخ والدقهلية وبنى سويف والوادى الجديد والبحر الأحمر).

وتابعت أن التدريب يشمل تأهيل أولياء الأمور للتعامل مع أطفالهم إذا كانوا عرضة للإصابة، وذلك بالتعاون مع برنامج منظمة الصحة العالمية (مهارات مقدمى الرعاية)، والذى يعمل على تحسين مهارات التواصل لدى الأطفال من خلال الأنشطة المختلفة داخل المنزل، وذلك فى مراكز الرعاية النهارية التابعة للأمانة فى كل من مستشفيات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد.