رابط إلكترونى لتيسير تحويل العائدين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بسرعة تيسير كل إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين فى استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك فى ضوء رصد استفسارات الطلاب خلال الأيام الماضية.





التعليم العالي: رابط إلكتروني مركزي لتيسير إجراءات تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية

وأوضح الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطا إلكترونيا مركزيا جديدا يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التى قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أى ردود من الجامعات التى قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكترونى التالى: https://www.cpnu-admission.edu.eg/

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكترونى المركزى، تجنبا لحدوث ازدواجية فى البيانات، وتفاديا لوجود أخطاء فى تحويلهم.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية خصصت بريدا إلكترونيا [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين فى التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويستقبل هذا البريد الإلكترونى الآن كافة أسئلة الطلاب واستفساراتهم والتحديات التى تواجههم فى إجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية للإجابة عليها.