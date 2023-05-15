الهجرة تتابع خطوات إنشاء التطبيق الإلكترونى المخصص للمصريين بالخارج

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جاء ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستهلت السفيرة سها جندى اللقاء بالترحيب بالمهندس خالد العطار والسادة الحاضرين، مؤكدة أن اجتماع اليوم يأتى استكمالا للقائها مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى تم به بحث التعاون لتطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمى داخل وزارة الهجرة على النحو الذى يعزز من جهودها فى التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، وكذلك الاجتماع السابق الذى ناقش تفاصيل التطبيق الخاص بالمصريين بالخارج.
وأضافت الوزيرة أن التعاون مع وزارة الاتصالات يتضمن إنشاء تطبيق إلكترونى يجمع كافة المزايا والمحفزات والخدمات المخصصة بالخارج التى تم إطلاقها بالفعل والجارى التشاور بشأنها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج وتوفير مميزات خاصة بهم؛ لدعم الترابط بين المصرى بالخارج ووطنه الأم، كما يمكن الاعتماد عليه كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى أنه كان أحد مطالب المصريين بالخارج ضمن النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، حيث سيكون لهذا التطبيق عظيم الأثر فى نفوس المصريين بالخارج، ليجمع كافة احتياجاتهم فى مكان واحد مما يسهل عليهم الحصول عليها.
ولفتت وزيرة الهجرة أن التطبيق الالكترونى سيتضمن فى مرحلته الأولى عددا من الأقسام ذات الأولوية للمصريين بالخارج، وسيتم تخصيص تصميم منفصل لكل منها، يعبر عن مضمون الخدمة وغيرها من التفاصيل الخاصة بالتسجيل على التطبيق للحصول على الخدمة حتى يسهل على كافة شرائح المصريين بالخارج استخدامه.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة سبل استفادة المصريين المقيمين فى الخارج من الخدمات الرقمية التى تتيحها الدولة للتيسير عليهم فى استخراج أوراقهم الرسمية، عبر بوابة مصر الرقمية عبر الرابط: https://digital.gov.eg/، والتى سيتم إضافتها أيضا إلى التطبيق الالكترونى للمصريين بالخارج.
وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة الهجرة إلى أنه جار العمل على تفعيل التوقيع الإليكترونى مع الجهات المعنية لتسهيل حصول المصريين بالخارج على الخدمات التى تتطلب توقيعهم.
وقال المهندس خالد العطار إن المصريين بالخارج ثروة قومية وقوة ناعمة لا يستهان بها، مضيفا أن الوزارة والجهات التابعة لها تعمل على تطويع التكنولوجيات الحديثة لرعاية مصالح المصريين فى الخارج والداخل وفقا لخطة الدولة للتحول الرقمى، معربا عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع وزارة الهجرة لتمكينها من تعزيز آليات التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم كل الدعم للأفكار المبتكرة التى من شأنها تقوية روابط المصريين بالخارج بالوطن، ومن بينها التطبيق الالكترونى المخصص لهم.
وأشار المهندس خالد العطار إلى إمكانية توفير آليات تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من منصة مصر الرقمية؛ مؤكدا أن الخدمات المتوفرة عبر هذه المنصة سيستفيد منها شريحة كبيرة من المصريين بالخارج لما تقدمه من مميزات وتسهيلات وفقا لمحددات تضمن التسجيل الشخصى.
وفى نهاية اللقاء، تم تكليف اللجنة مشتركة من وزارتى الهجرة والاتصالات بإعداد تقرير بالتصور النهائى للتطبيق الإلكترونى وفقا لما تم الاتفاق بشأنه من معايير وملاحظات، ثم العرض على السيدة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتم إطلاقه رسميا فى أقرب وقت.
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