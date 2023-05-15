معلومات الوزراء: دروس مستفادة لتشجيع توطين صناعة الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وقد جاء العدد الجديد بعنوان "حزم تحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر فى ضوء تجارب الدول".

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الهدف الرئيس لذلك العدد هو تحليل الحزم التحفيزية لتشجيع توطين صناعة الهيدروجين فى ضوء بعض التجارب الدولية للوصول لأهم الدروس المستفادة وحلول علمية مثلى لتوطين صناعة الهيدروجين فى مصر، حيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ يتناول الأول الحزم التحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بينما يركز القسم الثانى على الحزم التحفيزية التى تبنتها الدول لتوطين الهيدروجين الأخضر، ويهتم القسم الثالث والأخير باقتراح حلول علمية مثلى لتوطين صناعة الهيدروجين فى مصر.

أكد المركز فى بداية العدد أنه وفقًا لاتفاقية باريس فى عام 2015، فإنه يجب الوصول لهدف صافى انبعاثات الكربون الصفرى بحلول عام 2050، كما يجب أن تبقى الزيادة العالمية فى درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين، ويفضل أقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الصناعة، وهذا يعنى حركة واسعة نحو إزالة الكربون فى جميع القطاعات مع مساهمات من جميع البلدان.

ويمكن للهيدروجين من هذا المنظور أن يلعب دورًا مهمًّا فى مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، إذ أنه يعتبر عنصر وفير مع محتوى طاقة مرتفع جدًا لكل وحدة كتلة، مقارنة بالعديد من عناصر الوقود التقليدى، ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائى للمياه، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وتفصل هذه العملية الهيدروجين عن الأكسجين، مما يخلق مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للطاقة، لذا يعد الهيدروجين الأخضر وقودًا خاليًا من الانبعاثات.

وتملك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة، وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة فى مصر إلى بلوغ حوالى 42% من إجمالى الكهرباء الناتجة من المصادر المتجددة بحلول 2035، كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، (والتى تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى مستوى غير خطير).

كما أنها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس، لذلك تسارع الدولة الخطى فى تبنى الخطط والمقترحات التى من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار فى هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث "استراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموح لتصبح مركزًا إقليميًّا للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وتم توقيع عدد من مذكرات واتفاقيات التعاون خلال الفترة الماضية، مع عدد من الأطراف والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، بما فى ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتوقيع على اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقيع اتفاقية الشروط الرئيسة لعقد شراء الهيدروجين، بين كل من: «صندوق مصر السيادى»، وشركة «سكاتك النرويجية» للطاقة المتجددة، وشركة «أوراسكوم للإنشاء» وشركة «فيرتيجلوب»، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «ميرسك العالمية»؛ لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر، ومن الجدير بالذكر، أن كل هذه الجهود من شأنها تحويل مصر إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة إلى أوروبا والعالم.

ولتوطين صناعة الهيدروجين فى مصر وخاصة فى المراحل الأولى من تطوير الهيدروجين الأخضر، تحتاج الصناعة إلى الاعتماد على حزم تحفيزية مع نشر التقنيات الجديدة وتوسيع نطاقها، وتشجيع الحوافز المالية من خلال خفض الضرائب، وكذلك تقديم الإعانات للأفراد والمشروعات تؤدى لجذب الاستثمارات.

وقد تناول العدد الحزم التحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين مشيراً إلى أن هناك أشكال متعددة للحوافز المالية التى يمكن أن تستخدم لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى القصير بينما مع مرور الوقت وظهور اقتصادات الحجم سيؤدى إلى خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية لديهم، وتتخذ الحوافز لتشجيع إنتاج الطاقة الهيدروجينية الخضراء أشكالًا مختلفة، وسيعتمد على ما إذا كان الحافز يطبق فى المراحل الأولى لتشجيع الإنتاج أم عند الاستهلاك لضبط الأسعار مع ظروف السوق.

واستعرض العدد هذه الحوافز المالية والتى صنفها إلى "المنح والقروض والمشاركة فى رأس المال"، "والحوافز الضريبية"، وبالنسبة للمنح والقروض والمشاركة فى رأس المال أشار إلى أن العديد من الحكومات ومؤسسات التنمية تدخل فى تمويل مشروعات الطاقة الخضراء وقد تتخذ برامج التمويل أشكالًا متنوعة، ومثال على برامج التمويل المتاحة التى تم تطبيقها هى "صندوق الابتكار" التابع للاتحاد الأوروبى والذى يهدف لإظهار جدوى التقنيات المبتكرة منخفضة الكربون.

وفيما يتعلق بالمنح النقدية فإنها قد تتخذ أشكالًا مختلفة ويمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض ويتم تقديمها من قبل جميع مستويات الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية، وتعد المنح النقدية هى الأكثر شيوعًا ويمكن لبعض أنواع الإعفاءات الضريبية القابلة للاسترداد أن تكون مجرد شكل مقنع لمنحة حكومية وقد اعترفت "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بهذا الشكل من منحة مقنعة وصنفتها على أنها "اعتمادات ضريبية قابلة للاسترداد".

أما بخصوص "ضمان الائتمان"، فيمكن أن تتخذ أشكالًا مختلفة وتكون ضمانًا ماليًا تقليديًا لالتزام الدين؛ حيث ضمان خدمة عبء الدين من خلال السداد عند الطلب إذا فشل منتجو الهيدروجين الأخضر قبل تاريخ الانتهاء من المشروع فى دفع الديون المستحقة، أو ضمان شراء الديون حين يفشل المنتج فى الوفاء بتعهده المالى.

وبشأن "المشاركة فى رأس المال من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، فيمكن استخدامها كطريقة لضخ الأموال العامة فى مشروع الهيدروجين الأخضر مع أخذ الجمهور حصة ملكية فيه تشبه إلى حد ما أداة الدين القابلة للتحويل، عادة ما تكون لتلك الشراكات فترات عقود طويلة الأجل مع تمويل أولى يأتى إلى حد كبير من القطاع الخاص بينما يتحمل القطاع العام الجزء الكبير من التمويل طوال حياة المشروع.

وفيما يتعلق بـ"الضرائب"، فيمكن استخدام الأنظمة الضريبية لإنشاء حوافز لمشروعات الطاقة الخضراء، وقد تستخدم كذلك لتثبيط استخدام الكربون المكثف فى أساليب إنتاج الطاقة، ويمكن توقع أن الشركات المشاركة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر الوقت سيتم إلزامها بدفع ضرائب دخل الشركات، ومع ذلك فى البداية قد لا تحقق شركات الهيدروجين الأخضر ربحًا، ومن هنا سيستخدم العديد من البلدان النظام الضريبى كوسيلة ليكون حافزًا للشركات لحثهم على تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر فى بلادهم من خلال تخفيض الحمل الضريبى على منتجى الهيدروجين الأخضر على مدى كبير من السنوات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما استعرض التقرير أهم الحزم التحفيزية التى تبنتها الدول لتوطين الهيدروجين الأخضر فى ضوء بعض التجارب الدولية لدول أعلنت استراتيجية وطنية للهيدروجين، أهمها تجربة "الولايات المتحدة الأمريكية" التى تعد نموذجًا واعدًا يحتذى به فى مجال الهيدروجين الأخضر حيث تم تحديد هاريس الهيدروكربون كعنصر أساسى لإنتاج الكهرباء الخالية من الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035 والوصول إلى انبعاثات صفرية من غازات الاحتباس الحرارى بحد أقصى خلال عام 2050.

أما "الاتحاد الأوروبى" فقد أطلق وعزز العديد من الحزم التحفيزية والمبادرات الصناعية والتمويلية والبحثية والابتكارية بشأن الهيدروجين من أهمها، "شراكة الهيدروجين النظيف بين القطاعين العام والخاص والتى تدعمها المفوضية الأوروبية"، "وبوصلة التمويل العام للهيدروجين وهى عبارة عن "دليل على الانترنت" لأصحاب المصلحة لتحديد مصادر التمويل العام لمشروعات الهيدروجين وتوفر معلومات عن جميع برامج وصناديق الاتحاد الأوروبى ذات الصلة بالقطاع"، "ومبادرة إنشاء بنك أوروبى للهيدروجين لخلق أمن استثمارى وفرص تجارية لإنتاج الهيدروجين الأخضر الأوروبى والعالمى"، "وشبكة الطاقة الهيدروجينية وهى مجموعة غير رسمية من ممثلين من وزارات الطاقة فى دول الاتحاد الأوروبى تهدف إلى مساعدة سلطات الطاقة الوطنية على الاستفادة من الفرص التى يوفرها الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، وتعمل كمنصة غير رسمية لتبادل المعلومات حول الممارسات الجيدة والخبرات وآخر التطورات فى مجال الهيدروجين.

وارتباطًا تعد كل من "أستراليا وتشيلى" من أوائل المنتجين للهيدروجين الأخضر حيث تتمتع هاتان الدولتان بوفرة أشعة الشمس والرياح مما يمنحهما ميزة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

قدم العدد دروسا مستفادة وحلولا علمية مثلى فى ضوء التجارب الدولية لتشجيع توطين صناعة الهيدروجين فى مصر ومن أهمها:

- "عمل مبادرة مركز الهيدروجين"Hydrogen Hub" ومن خلالها يتم إنشاء مركز للهيدروجين الأخضر وتمويله من خلال عدد من المنح التنافسية وكذلك إنشاء مجموعات تعاون صناعية فى مركز الهيدروجين المحتملة ومنصة تعاون رقمية مخصصة لتسهيل الاتصالات بين شركاء سلسلة التوريد الدولية والمحلية المحتملين لسهولة تبادل المعرفة والطلب الكلى على الهيدروجين"، وبحيث يربط المركز بين مناطق ومحاور يوجد فيها العديد من مستخدمى ومنتجى الهيدروجين عبر أسواق الصناعة والنقل والطاقة، ويمكن أيضًا ربط مشروعات ومرافق البحث والتطوير بالمحاور، والاستفادة من البنية التحتية للمركز وتبادل المعرفة لتقديم الابتكار التكنولوجى وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف مما يدعم وفورات الحجم فى إنتاج وتسليم الهيدروجين إلى المستخدمين النهائيين.

- عمل فريق بحثى للهيدروجين الأخضر وتخصيص الموارد للمؤسسات البحثية الوطنية لإرساء المعايير الوطنية لإنتاج الهيدروجين الآمن وتخزينه ومعالجته وتوزيعه واستخدامه وتحديد أفضل الممارسات التى تمكن من الوصول إلى سلاسل التوريد الفعالة من حيث التكلفة".

- تقديم امتيازات مؤقتة لمنتجى الهيدروجين من استخدام الشبكة الكهربائية، حيث إن أكبر مدخلات تكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائى هو سعر الكهرباء الموردة.

- إنشاء المجلس الوطنى الأخضر للهيدروجين تحت مظلة وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة وتخصيص موارد له لدعم برنامج للأعمال المتعلقة بالمهارات والتدريب والمعايير وتطوير السياسة التنظيمية الفنية والترخيص الاجتماعى، ويكون مسؤولًا عن مراقبة استراتيجية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والتنسيق وتنفيذ خطة العمل، مع تحديثها عند الحاجة ويتم التنسيق من خلال عمل منصة حوار بين القطاعين العام والخاص لربط الصناعة مع الجهات البحثية ومنظمات المجتمع المدنى وشركاء دوليين.

- إنشاء أنظمة جيدة التصميم لفرض ضرائب على الطاقة، لتشجيع المواطنين والمستثمرين على تفضيل مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من مصادر الطاقة الملوثة؛ حيث يمكن استخدام العديد من الإجراءات الضريبية، ومنها ضريبة الوقود وضرائب الكربون، لمعادلة تكلفة سوق الطاقة بين منتجى الهيدروجين الأخضر ومنتجى الكربون كما أنها ستؤدى للمساعدة فى الحد من تغير المناخ وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر. وفى هذا الإطار يجب تخفيض الضرائب وتقديم الدعم لمنتجى الهيدروجين الأخضر لتشجيعهم على الإنتاج فى المدى القصير والمتوسط، بينما مع مرور الوقت وظهور اقتصادات حجم سيؤدى إلى خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية لديهم فى المدى الطويل.

- إنشاء صندوق لدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث يأتى التمويل بصفة أولية من القطاع الخاص، ويشارك الشريك الخاص فى تصميم وتنفيذ المشروع، بينما يركز الشريك العام على الإشراف ومراقبة الامتثال لأهداف المشروع.

- تضافر جميع الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات المعنية بالدولة باتخاذ خطوات مركزة ومنسقة لضمان توطين إنتاج الهيدروجين".

وأشار العدد إلى بعض التوصيات التى أقرها تقرير "مراجعة قطاع الهيدروجين العالمى 2022" الصادر عن "الوكالة الدولية للطاقة" والتى يجب على الدول –ومنها بينها مصر- تبنيها لتسريع إنتاج واستخدام الهيدروجين منخفض الانبعاثات واخذ زمام المبادرة فى تحول الطاقة ومن أهمها:

- الانتقال إلى مرحلة تنفيذ السياسات ووضع أهداف وسياسات طويلة الأجل: لإنشاء رؤية لدور الهيدروجين فى إطار سياسة تنويع الطاقة، لتزويد الأطراف الفاعلة (stakeholders) باليقين بأنه ستكون هناك سوق مستقبلية للهيدروجين.

- رفع الطموح لإنشاء الطلب على الهيدروجين: من حيث الحاجة إلى وضع سياسات لإنشاء الطلب على الهيدروجين منخفض الانبعاثات، كأداة رئيسة لتحفيز اعتماده كناقل للطاقة النظيفة مع تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين فى سوق الهيدروجين منخفض الانبعاثات.

- تحديد فرص البنية التحتية للهيدروجين والتأكد من أن الإجراءات قصيرة الأجل تتماشى مع الخطط طويلة الأجل: بحيث يجب النظر فى فرص تسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين، سواء من حيث الأصول الجديدة أو إعادة استخدام البنية التحتية الحالية للغاز الطبيعى (بما فى ذلك إعادة توظيف محطات الغاز الطبيعى المسال).

- تكثيف التعاون الدولى لتجارة الهيدروجين: حيث سيعتمد تطوير سوق عالمية للهيدروجين منخفض الانبعاثات بشدة على التعاون الدولى الفعال فى عدة مجالات تتضمن وضع معيار لكثافة انبعاثات إنتاج الهيدروجين ونقله، وإنشاء أطر تنظيمية، وتحديد معايير ولوائح قابلة للتطبيق وتخفيف الحواجز التجارية وضمان التشغيل البينى وتجنب تجزئة السوق، والعمل على تعزيز التعاون فى البحث والتطوير والابتكار وتبادل المعرفة التى تعد ضرورية لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية لتقنيات الهيدروجين.

- إزالة الحواجز التنظيمية: فهناك ضرورة لوجود إطار تنظيمى واضح ومتوازن ذى طبيعة ديناميكية لمراقبة سوق الهيدروجين؛ حيث تحتاج الأطراف الفاعلة فى السوق إلى قواعد واضحة، ولكن تطبيق مبادئ تنظيمية صارمة فى سوق ناشئة يمكن أن يثبط الاستثمارات، وعلى جانب آخر، يمكن أن يساعد تسهيل العمليات التنظيمية، مثل التراخيص والتصاريح فى تقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

وأكد المركز فى نهاية العدد إلى أن هناك حاجة إلى العديد من الأشكال المختلفة لإنتاج الطاقة الخضراء للحد من تحديات تغير المناخ العالمى، حيث يعد إنتاج الهيدروجين الأخضر أحد أهم تلك الأشكال، وفى ضوء اهتمام مصر بقضايا المناخ واستضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وكذلك اهتمامها بتنويع مصادر الطاقة وتنميتها للطاقة المتجددة، تتواصل الجهود المصرية لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر ولكن يثير هذا الاهتمام الحاجة للعديد من الحزم التحفيزية للإسراع بتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر وجذب الاستثمارات لذلك تظهر الحاجة إلى تحديد المزيج الأمثل من تلك الحزم التحفيزية لتحقيق أهدافها، كما يجب أن تصاغ تلك الحزم بشكل يكون واضحًا وشفافًا للشركات والمواطنين وبسيطًا بما يكفى للتنفيذ والمراقبة.