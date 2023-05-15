”القومي للمرأة” و”الهجرة” يطلقان حملة توعية في محافظتي الدقهلية والغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 12:29 مساءً - في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ينفذ المجلس القومي للمرأة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة لطرق الأبواب بعنوان " مراكب النجاة شراعها مصري" بـمحافظاتى الدقهلية والغربية ، وتستهدف نشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 14 وحتى 18 مايو 2023 .

وصرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذه الحملة تأتى فى اطار حرص المجلس على مواصلة جهوده في دعم المبادرة الرئاسية، "مراكب النجاة" والتى بدأت مع إطلاق المبادرة في عام 2019 بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس يستهدف رفع وعي المرأة التى هي الأم أو الأخت أو الجدة أو الزوجة، بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بجهود الدولة للحد من هذه المخاطر، حيث أن المرأة تلعب دورا كبيرا في إقناع الأبناء والرجال داخل الأسرة بالعدول عن قرار الهجرة غير الشرعية، والبحث عن البدائل الإيجابية الآمنة المتاحة لتوفير فرص العمل الآمن بالداخل والخارج.

وأكدت رئيسة المجلس على أن المجلس سوف يواصل جهوده لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة ، لمواجهة تلك المشكلة التي تهدد أمن وسلامة أبناء المحافظات الذين يلجأون للهجرة بطرق غير مشروعة املا فى تحقيق حلم الثراء السريع بالدول الأخرى.

من جانبها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن أهمية تنفيذ حملات طرق الأبواب، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة على الدور الإيجابي لتلك الحملات في الوصول لشرائح متعددة من المرأة المصرية في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتي يسبقها تدريب الرائدات الريفيات من قبل مدربين معتمدين من وزارة الهجرة على رسائل الحملة أهم الموضوعات التي تم تناولها خلال التدريب وهي: مكون التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتي تتضمن التعريف بظاهرة الهجرة غير الشرعية والمسميات المتنوعة لها و عرض ومناقشة الدوافع التي تساهم في قرار الهجرة غير الشرعية، إضافة لمكون البدائل الإيجابية الآمنة، والتعريف بالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة والاهداف الخاصة بها ومحاور العمل، وطرح أهمية التدريب المهني كبديل إيجابي آمن كذلك التعريف بالمشاريع القومية وأهميتها في التنمية والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر، فضلا عن شرح أهمية التدريب اللغوية كأساس للسفر للعمل في الخارج خاصة في دول الاتحاد الاوروبي والتعريف بكيفية التعامل مع السفارات الاجنبية في مصر في حالة طلب تأشيرة للعمل في الخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى التأثير الكبير لحملات طرق الأبواب التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث إن المرأة على رأس الفئات المستهدفة لكونها صاحبة التأثير في قرار أبنائها نحو الهجرة غير الشرعية أو العكس، ولذلك كان استهداف توعيتها أمرا ضروريا وهذا ما نحرص على تنفيذه بشكل يناسب طبيعة المرأة في هذه القرى.

جدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب "مراكب النجاة شراعها مصري" ، يسبقها تدريب لرائدات المجلس لمدة يومين خلال الفترة من 14-15 مايو 2023 ، لتدريبهن على رسائل الحملة للقيام بدورهن الإيجابي في نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومناقشة العوامل الدافعة لها والآثار المترتبة عليها.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار محافظتي الغربية والدقهلية جاء من ضمن المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، استكمالًا لأعمال التوعية التي تمت مؤخرا بمحافظات الشرقية، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، والمنوفية.