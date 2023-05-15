هيئة الدواء المصرية تقدم نصائح للحد من أعراض دوار البحر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 12:29 مساءً - دوار البحر هو الشعور بالغثيان والتعرق بارد، وقد يؤدي إلى الدوخة والقيء عند ركوب وسائل المواصلات، مثل السيارات أو الطائرات أو السفن والمراكب.
إذا كنت تعاني من دوار الحركة عند ركوب أي وسيلة مواصلات؛ هيئة الدواء المصرية توصيك ببعض النصائح العامة:
- استخدم المقعد الأمامي إن أمكن.
-لا تقرأ الكتب أو الصحف، ولا تتطلع في هاتفك كثيراً.
-أرح رأسك تجاه المقعد ولا تحركه، وانظر خارج نافذة العربة.
-اغمض عينيك وتنفس الهواء النقي ببطء.
-التوقف أثناء الرحلات الطويلة البرية للحصول على بعض الهواء النقي، أو شرب الماء أو المشي.
- مضغ العلكة يقلل من الدوار.
-المضغ عمومًا يقلل من التعارض بين إشارات التوازن والبصر.
- تناول وجبات خفيفة.
-أكثر من شرب الماء، وقلل من المشروبات الغنية بالكافيين.
-بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى تناول الأدوية للتغلب على دوار البحر لذلك تنصح هيئة الدواء المصرية باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في أخذ أي من هذه الأدوية.