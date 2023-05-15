هيئة الدواء المصرية تقدم نصائح للحد من أعراض دوار البحر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 12:29 مساءً - دوار البحر هو الشعور بالغثيان والتعرق بارد، وقد يؤدي إلى الدوخة والقيء عند ركوب وسائل المواصلات، مثل السيارات أو الطائرات أو السفن والمراكب.​

إذا كنت تعاني من دوار الحركة عند ركوب أي وسيلة مواصلات؛ هيئة الدواء المصرية توصيك ببعض النصائح العامة:​

- استخدم المقعد الأمامي إن أمكن.​

-لا تقرأ الكتب أو الصحف، ولا تتطلع في هاتفك كثيراً.​

-أرح رأسك تجاه المقعد ولا تحركه، وانظر خارج نافذة العربة.​

-اغمض عينيك وتنفس الهواء النقي ببطء.​

-التوقف أثناء الرحلات الطويلة البرية للحصول على بعض الهواء النقي، أو شرب الماء أو المشي.​

- مضغ العلكة يقلل من الدوار. ​

-المضغ عمومًا يقلل من التعارض بين إشارات التوازن والبصر.​

- تناول وجبات خفيفة.​

-أكثر من شرب الماء، وقلل من المشروبات الغنية بالكافيين.​

-بعض الأشخاص قد يحتاجون إلى تناول الأدوية للتغلب على دوار البحر لذلك تنصح هيئة الدواء المصرية باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء في أخذ أي من هذه الأدوية.​