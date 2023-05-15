رئيس أكاديمية الشرطة: الداخلية حريصة على تحديث المناهج الدراسية لإعداد ضابط شرطة لديه خبرات أمنية ومعرفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 12:30 مساءً - أكد اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في كلمته خلال المؤتمر العلمي الاول لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، أن أكاديمية الشرطة تولي اهتماما حثيثا بالمنظومة العملية والتدريبية وتعمل على تحديث مناهجها لتواكب التكنولوجيا الحديثة، لتقدم للمنظومة الأمنية ضباط لديهم خبرات أمنية ومعرفة.

وقال اللواء ابوالمكارم، أن أكاديمية الشرطة تحرص على جودة البرامج التعليمية التي تقدمها، وتراعي في معاييرها ضمانات هيئة الجودة في التعليم والحرص على توفير كافة المقومات لتقديمها على الوجه الأمثل.

واضاف أن هذا المؤتمر يهدف لتقديم توصيات مبتكرة لها ثمار أمنية لمواجهة التحديات المقبلة .

وأوضح أبو المكارم أن أكاديمية الشرطة قد قامت بإبرام عدد من بروتوكولات التعاون العلمي مع عدد من الجامعات المصرية وايضا الجامعة الأمريكية والمجلس الأعلى للجامعات.

عقدت أكاديمية الشرطة بمركز الدراسات الإستراتيجية المؤتمر العلمي الاول لكلية الدراسات العليا صباح اليوم الاثنين تحت عنوان نحو تعليم امني متميز.

وينعقد المؤتمر بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم والدكتور علاء عشماوي وتناقش المؤتم. التعليم الامني الاكاديمي الرؤية.. الرسالة، الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي اللمني.

كما يناقش المؤتمر دور اكاديمية الشرطة في تطوير التعليك الأمنى، رؤية مستقبلية مقترحة حول التنافسية.