مدير الدراسات العليا بكلية الشرطة: استحدثنا دبلومة لثقل مهارات الضباط المشاركين بقوات حفظ السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 12:30 مساءً - قال اللواء أحمد الجيزاوي مدير الكلية الدراسات العليا، إنه عقب أحداث ٢٠١١ كان لزاما على الكلية التدخل علميا في هذا الأمر وتم استحداث استراتيجية وجود متحدث أمني لوزارة الداخلية، وقمنا باستحداث دبلومة مكافحة الإرهاب والتطرف وتم وضع منهج علمي لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وكشف أن مصر من أكثر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام، وتم استحداث دبلومة في مجال قوات حفظ السلام، ونحن حريصون على تطوير العمل داخل الأكاديمية.

وتابع الجيزاوي أنه تم منح ١١٠ منح دراسية للماجستير للدارسين من الدول العربية، وقال إن إجمالي الضباط الحاصلين على درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا ٢٢٤١ ما بين ضباط مصريين وغيرهم وإجمالي الحاصلين على درجة الدكتورة ٣٦٨ ضابط مصري، وبالنسبة للأبحاث تم تقديم ٤٦٤ بحث محكم بمجلة كلية الدراسات العليا.

وعقدت أكاديمية الشرطة بمركز الدراسات الإستراتيجية المؤتمر العلمي الاول لكلية الدراسات العليا صباح اليوم الاثنين تحت عنوان نحو تعليم امني متميز.

وينعقد المؤتمر بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم والدكتور علاء عشماوي وتناقش المؤتم. التعليم الامني الاكاديمي الرؤية.. الرسالة، الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي اللمني.

كما تناقش المؤتمر دور اكاديمية الشرطة في تطوير التعليم الأمنى، رؤية مستقبلية مقترحة حول التنافسية.