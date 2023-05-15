عاجل- الرئيس السيسى يجتمع بمسؤولى شركة «سكاتك» النرويجية

جدة - نرمين السيد - يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين مع رئيس شركة "سكاتِك" النرويجية وكبار مسؤوليها.



جدة - نرمين السيد - يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين مع رئيس شركة "سكاتِك" النرويجية وكبار مسؤوليها. ويأتى اللقاء لمتابعة مشروعات شركة "سكاتِك" النرويجية واستثماراتها المتنوعة فى مصر فى مجال الطاقة المتجددة.

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