الداخلية تعرض فيلما تسجيليا عن إعداد ضابط شرطة عصرى

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة الداخلية فيلما تسجيليًا عن أكاديمية الشرطة تناول تاريخها منذ إنشاء مدرسة البوليس حتى وقتنا هذا، ومراحل تطويرها واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة لإعداد ضابط شرطى عصرى.





وأقامت وزارة الداخلية المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا "نحو تعليم أمنى متميز" بحضور عددا من القيادات الأمنية بأكاديمية الشرطة تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وتسعى كلية الدراسات العليا أن تكون صاحبة الريادة علميًا فى مجال البحوث والدراسات العليا الأمنية المتطورة، وتلتزم كلية الدراسات العليا بإعداد كوادر شرطية لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى العلوم الأمنية، وتقديم بحوث علمية فى بيئة تعزز الإبتكار والإبداع وفقا لمعايير الجودة العالمية بما يحقق الأمن المجتمعى.

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