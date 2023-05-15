التعليم فى الجمهورية الجديدة.. حكاية إنجاز وتطوير «فيديو جراف»

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال استقباله وفدا لممثلى 120 جامعة أمريكية؛ لبحث سبل التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بمجال القيادات التعليمية.

وأوضح الوزير أنه يجرى تطوير منظومة التعليم وفق خطة استراتيجية يجرى تنفيذها من خلال عدد من المحاور فى ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعمل على مواكبة التغيرات العالمية فى ظل الثورات الصناعية والتحول الرقمى، مشيرا إلى أن منظومة التعليم فى مصر تضم 25 مليون طالب، و60 ألف مدرسة، الإضافة إلى 2 مليون معلم وإدارى.

ويستعرض "الفيديو جراف" التالى ملامح منظومة التعليم المصرية فى عقد الجمهورية المصرية الجديدة:

وتناول حجازى نظام التعليم الجديد الذى انطلق فى عام 2018/2019، وشهد بناء مناهج جديدة، تحقق نواتج التعلم المرجوة وتساهم فى بناء الشخصية المصرية.

وأشار إلى أن الجيل الحالى هو جيل رقمى، لذا اتجهت الوزارة إلى دمج التحول الرقمى فى التعليم، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار، موضحا أنه فى إطار التحول الرقمى فى تكنولوجيا التعليم، تم استخدام المنصات الإلكترونية كمنصة حصص مصر، منصة البث المباشر، بالإضافة إلى تخصيص حصص مشاهدة القنوات التعليمية كمدرستنا 1 و2 و3، فضلا عن استخدام التابلت، حيث بلغ عدد مستخدمى التابلت سنويا 700 ألف طالب، بإجمالى عد 3 مليون و500 ألف تابلت تم تسليمها للطلاب، هذا إلى جانب تجهيز 2500 مدرسة بالبنية التكنولوجية المتطورة سواء الألياف الضوئية، والإنترنت فائق السرعة، واستخدام الشاشات الذكية.

كما تطرق الدكتور رضا حجازى إلى الجهود المبذولة حاليا لتطوير المناهج الدراسية، مشيرا إلى أنه جارى حاليا الاعداد لوضع الإطار العام للمرحلة الإعدادية.

أما بالنسبة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، فقد أكد الوزير أن الوزارة تولى أيضا اهتماما كبيرا بالموهوبين فى جميع المجالات والأنشطة المختلفة، مؤكدا أنه تم وضع خطة متكاملة بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة؛ لتنفيذ برنامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى تنظيم فاعليات ومعسكرات مسابقات لاكتشاف وانتقاء المواهب الثقافية والفنية لدى الطلاب من مختلف المراحل الدراسية، فضلا عن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى" التى تركز على تنمية المواهب الفنية والمسرحية لدى الطلاب، وكذا إطلاق أولمبياد مدارس مصر.

وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء الاهتمام بالمعلم وتنميته المهنية وامتلاكه للمهارات اللازمة، فقد وافقت القيادة السياسية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات فى ضوء الاحتياج الحقيقى على مستوى كل مديرية تعليمية، وذلك فى إطار السعى إلى سد العجز فى أعداد المعلمين، مؤكدا أن رؤية الوزارة تتمثل فى وجود واختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف ممتازة وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها من الأدوات العلمية والتربوية، فضلا عن إعداد قانون رخصة مزاولة المهنة التى تشترط على كل من يمارس مهنة التدريس الحصول على هذه الرخصة لمزاولة العمل.

إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتى تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديرى مدارس.

كما ألقى وزير التربية والتعليم الضوء على بعض النماذج المتميزة من المدارس المصرية، ومن بينها مدارس النيل الدولية التى تطبق شهادة النيل الدولية، وهى شهادة مصرية مصممة طبقا للمعايير الدولية بالشراكة مع هيئة كامبريدج الدولية ويتم تطبيق نظام النيل التعليمى الدولى فى عدد 14 مدرسة، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM Schools، والتى تعد مدارس ثانوية حكومية، تطبق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل، ويتم اختيار الطلاب المتفوقين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وكذلك المدارس المصرية اليابانية وهى مدارس مصرية بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية تدرس المناهج المصرية، مع تطبيق أنشطة التوكاتسو والاستعانة بالمشرفين اليابانيين.

وفى إطار تطوير منظومة التعليم الفنى، أشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير التعليم الفنى تتمثل فى عدة محاور رئيسية وهى إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين بمشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى بلغ عددها الآن 52 مدرسة، فضلا عن العمل على تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين جذرى وحقيقى للخدمة التعليمية المقدمة، هذا إلى جانب طرح 28 مركز تعليم فنى للمشاركة مع القطاع الخاص، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين مثل الاتحاد الأوروبى(EU)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى( GIZ)، وبنك التعمير الألمانى(KFW)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID).