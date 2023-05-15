للمعلمين.. ضوابط الاعتذار عن المشاركة فى أعمال الامتحانات العامة

جدة - نرمين السيد - أوضحت الوزارة أنه يقبل اعتذار العضو المنتدب للمشاركة بأعمال الامتحانات إذا توافرت حالات محددة كالتالى:

- حالات المرض، على أن يقدم المعلم تقريرا طبيا حديثا ومعتمدا بتاريخ حديث ( استمارة 6أ و 8 ت.ص.) ومختوما من المجلس الطبى العام، مدونا به: "يعفى من أعمال الامتحانات والعمل جزءا من الوقت"، وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

- حصول المعلم على إجازة بدون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك، وصورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

- يقبل اعتذار المعلمة التى لديها طفل رضيع حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة أو طفل مصاب بمرض مزمن، على أن تقدم تقريرا طبيا وشهادة ميلاد.

- فى حالة وفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام.

- يقبل اعتذار المعلمة فى حالة سفر الزوج، أو إذا كان الزوج يعمل بالمناطق النائية، ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة العمل.

- فى حالة ندب كلا الزوجين لأعمال الامتحانات، يقبل اعتذار أحدهما، مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

- يعفى من المشاركة بأعمال الامتحانات من صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يتم قبول طلبات الاعتذار فى المديريات التعليمية من خلال تحديد أماكن مخصصة لقبول الاعتذارات، حيث توفر لجان الإدارة على مستوى الجمهورية أعضاء بالمقار المخصصة، مهمتها قبول اعتذارات المعلمين الذين تتوافر لديهم الشروط والضوابط المحددة.

وتنطلق الامتحانات العملية والمعملية لشهادة الدبلومات الفنية لعام 2022-2023، يوم السبت الموافق 20 مايو الجارى، قبل انطلاق الامتحانات التحريرية يوم السبت 27 مايو 2023، أما امتحانات الثانوية العامة فتنطلق يوم الاثنين الموافق 12 يونيو المقبل وتبدأ بالمواد خارج المجموع، ثم المواد الأساسية اعتبارا من 18 يونيو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.