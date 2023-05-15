رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور عماد لطفى، نائب مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة، محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2815 كنيسة ومبنى تابعا.