خالد عبدالغفار: التمريض من أهم الركائز الأساسية فى المنظومة الصحية (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، فى احتفالية اليوم العالمى للتمريض، والتى نظمتها النقابة العامة للتمريض، بحضور رؤساء الهيئات وممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة، والنقابات المهنية، وعدد من فرق التمريض بجميع المحافظات.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض التطويرات التى يشهدها ملف التمريض داخل المنظومة الصحية فى مصر، مؤكدا أن هناك تكليف من السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر ومراجعة الأوضاع المادية للفرق الطبية ومن ضمنها فرق التمريض، وهو ما يتم دراسته حاليا لوضع مقابل مادى يلائم الجهد المبذول من الفرق الطبية، فضلا عن الدعم والتقدير المعنوى لهم.



وأضاف عبدالغفار أن الوزير لفت إلى إضافة تخصصات جديدة للتمريض خلال الفترة الأخيرة، كما تم تشكيل مجموعة عمل لتحديث ومراجعة مناهج الطلاب بمدارس التمريض والمعاهد الفنية التابعة بوزارة الصحة، مشيرا إلى إضافة 20 ألف عضو تمريض سنويا للمنظومة الصحية من خلال تلك المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى خريجى كليات ومعاهد التمريض بالجامعات المصرية.

وتابع عبدالغفار أن الوزير لفت إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير ودعم المنظومة الصحية فى مصر ومن أهم ركائزها الأساسية هى الاستثمار فى العنصر البشرى والنهوض بمستوى التعليم والتدريب لجميع أعضاء الفريق الصحى وعلى رأسهم أعضاء هيئة التمريض وذلك لبناء الخبرات والقدرات للحصول على ممرض ذو جدارات ويلائم احتياجات السوق المحلى والعالمى.

وقالت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض، إن ملف تطوير منظومة التمريض على رأس اهتمامات الحكومة المصرية، موجهة الشكر لجميع أعضاء هيئة التمريض العاملين بالمنظومة الصحية، مؤكدة لهم حرصها على تقديم كافة سبل الدعم المادى والمعنوى.



وأضافت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن تطوير منظومة التمريض داخل مصر يلقى دعم ومساهمة فعلية وترجمة على أرض الواقع، مشيرة إلى وضع برامج استراتيجية واضحة للنهوض بالخدمات التمريضية، منوهة إلى حرص المنظمة على التعاون مع وزارة الصحة والتعليم العالى والنقابة من أجل الاستثمار فى تحسين الوضع التمريضى.



وقال الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى، إن المجلس يؤكد على دور التمريض كشريك أساسى فى تقديم ورعاية صحية ذات جودة عالية للمجتمع، كما يلتزم بدعم جهود نقابة التمريض فى تطوير المهنة ورفع كفاءة التدريب على مختلف المستويات، كما يؤكد المجلس على ضرورة تطبيق ميثاق الأخلاقيات الموضوع من قبل النقابة.

وقال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، إن هناك طفرة كبيرة شهدها قطاع التمريض، مشيرا إلى أن هيئة التمريض تحمل على عاتقها كم كبير من المسؤوليات.

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن التمريض هو خط الدفاع الأول عن المريض المصرى، لافتا إلى أن أطقم التمريض تحظى بتدريب وتعليم مستمر من جانب كليات التمريض، وجار العمل على قانون المسؤولية الطبية لحماية جميع أعضاء المهن الطبية.

ولفت الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى دور التمريض المصرى، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالفرق التمريضية وتعليمهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.