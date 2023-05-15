وزيرة التضامن تتابع مشروع تمكين المرأة الريفية بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمحافظة المنيا، حيث تفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا الجديدة.





كما ستتابع الوزيرة نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمحافظة المنيا بقرية "الشيخ مسعود" مركز العدوة والذى ينفذ تحت مظلة المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة. واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى زيارتها للمحافظة بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا فى ديوان عام محافظة المنيا، وذلك فى حضور "لويس داماس" سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمى للمنظمة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج، الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.

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