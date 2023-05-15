محافظ الجيزة يوقع عقود تعاون لتطوير ميت عقبة وأرض اللواء

جدة - نرمين السيد - وقع أحمد راشد محافظ الجيزة وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات عقدين ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة والممول من الاتحاد الأوروبى (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك بعد تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج فى عدد من المناطق غير المخططة الأكثر احتياجا لخدمات البنية الأساسية بمحافظتى القاهرة والجيزة.





وجاءت مراسم توقيع العقد بحضور عدد من ممثلى الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة التعاون المثمر مع الشركاء من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية فى دعم جهود الدولة المصرية ونجاح مخططاتها للتنمية وتحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية التى تخدم المواطنين المصريين فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان فى هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التى تلبى احتياجات المواطنين فى هذه المناطق مشيرا إلى أنه منذ يوليو 2014 وحتى مارس 2023 قام الجهاز بتمويل 55.6 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بإجمالى بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح 81.3 ألف فرصة عمل لأهالى محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وأكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات والتى تم ترجمتها فى الكثير من أوجه التعاون لتحقيق الأهداف الموحدة للتنمية المستدامة والتى تتفق مع رؤية مصر 2030.

كما أشاد رحمى بالتعاون المثمر بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية فى تنفيذ برنامج الارتقاء الحضرى بمحافظتى القاهرة والجيزة (تطوير منطقتى ميت عقبة وأرض اللواء) وذلك لتوفير البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.

وأوضح باسل رحمى أنه سيتم فى هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 12 مليون جنيه، وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 10 ملايين جنيه، ويتم ترميم وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل، على أن يوفر المشروعان نحو 14 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منهما حوالى 50 ألف مواطن من سكان هذه المناطق، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات التى ينفذها قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز تعتمد على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.

حضر فعاليات توقيع العقود هند عبد الحليم نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، وكليمينس فيدال مدير مكتب مصر بالوكالة الفرنسية للتنمية، وعلا الوكيل ممثل الاتحاد الأوروبى فى مصر ورئيس حى العجوزة، ومدير مديريات التربية والتعليم والطرق والأبنية التعليمية ووحده مشروعات البنية الأساسية.