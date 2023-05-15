رئيس أكاديمية الشرطة: نسعى لتحقيق جودة التعليم فى العصر الرقمى

جدة - نرمين السيد - وقال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة فى كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن الاكاديمية التى تعد الذراع العلمى لوزارة الداخلية، تعتبر أول أكاديمية متخصصة فى الشئون الأمنية فى الشرق الأوسط، بما توليه من اهتمام حثيث بالمنظومة التعليمية والتدريبية؛ لتخرج ضباط شرطة عصريين قادرين على تنفيذ المهام الموكلة لهم.

وأوضح أن الأكاديمية تحرص على جودة البرامج التعليمية التى تقدمها، وأن تتلائم مخرجاتها مع مستجدات الواقع وتحقـق الأهـداف المرجـوة منها؛ ويراعى فى اعدادها استيفاء معايير الهيئة القومية لضمان جـودة التعلـيم والاعتمـاد الأكاديمى التابعـة لمجلـس الـوزراء، وأن يوكـل تدريسها إلى نخبـة متميـزة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات المصرية وأكاديميـة الشـرطة، فضـلا عـن الحـرص على تـوفير كل المقومـات اللوجيستية والتكنولوجيـة اللازمـة، التى تسـهم فى تقديمها على الوجه الأمثل.

وأشار إلى أن انعقاد هـذا المـؤتمر، يأتى تتويجـا لمـا تم الإعـداد لـه مـن أطروحـات علميــة تم تضمينها لأجندتـه، بهدف استعراضها ومناقشتها مـن خـلال عـدة محـاور، منها استراتيجية التعليم الأمنى الأكاديمى، ودور جودة التعليم فى تطوير التعليم الأمنى فى العصر الرقمى، والتعليم القائم على الجدارات، وعلاقة مفهوم المواطنة بضمان جودة المنتج الأمنى.

وأكد أن الأكاديميـة تسير وفـق إستراتيجية جـادة، محـددة الأهـداف، واضحة المقاصـد، واضـعة نصـب أعينهـا أهميـة دعـم عمليات التعاون والتنسيق مـع مختلـف المؤسسات التعليميـة والجامعـات المصـرية، لافتا الى إبـرام بروتوكولات تعــاون علمـيـة مـع كـليتى الحقــــوق بجامعتى عين شمـس ومدينـة السـادات، لمـنـح طـلاب كليـة الشرطة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقـوق، ودرجـة الماجستير فى القـانـون خــلال فترة دراستهم بالكليـة، وكـذا إبـرام بروتوكــول تـعـاون مـع كـليـة الدراسات العليا للبحـوث الإحصائية بجامعة القاهرة، لمنح الطالبات الحاصلات على شهادة البكالوريوس فى التربية الرياضية، وبرنامج الماجيستير "فى تخصـص إدارة المخـاطر والأزمـات، فضـلا عـن بروتوكــول تعـاون علمى مـع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمـنـح طــلاب قسم الضباط المتخصصين دبلـــوم إدارة الأزمات والكوارث.

وأضاف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه تم مـؤخرا توقيـع بروتوكول تعاون مـع المجلس الأعلى للجامعـات، لمـنـح شـهادة أساسيات التحول الرقمـى لـطـلاب كلية الشرطة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقـوق والضباط الدارسين بكلية الدراسات العليـا، باعتبار الشهادة المشار إليهـا، من متطلبـات منح أى شهادة فى الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

كما أعرب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور علاء عشماوى، عن سعادته بالمشاركة فى ذلك المؤتمر العلمى المهم، الذى يعقد فى أكاديمية الشرطة، التى تعد صرحا علميا عريقا ممتدا على مدى نصف قرن من الزمان.

وأشاد عشماوى بما تطبقه أكاديمية الشرطة من أساليب تعليم وتطوير حديثة، معتمدة على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما يساهم فى تخريج ضابط شرطة متسلح بالعلم، وقادر على القيام بمهامه بمنتهى الكفاءة.

وتناولت جلسة العمل الاولى فى المؤتمر، التعليم الأمنى (الرؤية - الرسالة)، وجودة التعليم فى العصر الرقمى، والذكاء الاصطناعى واستشراف المستقبل فى التعليم العالى الأمنى، والتعليم القائم على الجدارات لاستشراف المستقبل الأمنى، وقيادة التغيير وعلاقته بضمان جودة التعليم الأمنى، وتخللها مداخلات حول محور جودة التعليم فى العصر الرقمى، والذكاء الاصطناعى واستشراف المستقبل فى التعليم العالى الأمنى وضمان جودة مؤسسات التعليم العالى فى ظل التحول الرقمى.

وتناولت جلسة العمل الثانية دور أكاديمية الشرطة فى تطوير التعليم الأمنى، واستراتيجية تطوير التعليم الأمنى فى ظل التنافسية العالمية، ومفهوم الهوية والمواطنة فى التعليم الأمنى، والتعاون الدولى فى مجال العمل الأمنى (التعليم الأمنى نموذجا)، وتخللها مداخلات حول روية مستقبلية مقترحة فيما يتعلق بتنافسية التعليم الأمنى، وصور التعاون الدولى فى مجال العمل الأمنى ودور الريادة فى جودة التعليم.

يذكر أن أنه تخلل فعاليات المؤتمر عرض فيلما تسجيليا عن أكاديمية الشرطة، حاز اعجاب الحضور، الذين عبره عن اعجابهم وانبهارهم الشديد بما يضمه ذلك الصرح العلمى العريق من منشآت أمنية عصرية متكاملة، وما تطبقه من أساليب تكنولوجية متطورة، من أجل تخريج رجل شرطة عصرى قادر على التصدى لتحديات مهنته، واداء رسالته النبيلة فى حفظ الأمن، متسلحا بآخر ما وصلت اليه وسائل العلم الحديث.