التعليم العالي: (س و ج) للإجابة على كافة استفسارات الطلاب المصريين العائدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 02:23 مساءً - وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالطلاب المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ وذلك عقب بدء التقديم خلال الأيام الماضية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المركز الإعلامي للوزارة قام برصد استفسارات الطلاب وأسئلتهم الخاصة بإجراءات تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، والتي قام الطلاب بإرسالها للوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تمت إحالة هذه الأسئلة إلى الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية، حيث تولى الرد على هذه الأسئلة وفقًا لقرارات مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بشأن آليات وإجراءات تحويل الطلاب المصريين الدارسين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه الآن، لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى الآن، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/ كما خصصت بريدًا إلكترونيًا [email protected] للرد على استفسارات الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأسئلة والاستفسارات التي تم رصدها وتمت الإجابة عليها خلال الأيام الماضية والتي جاءت كالتالي:

س1: كيف يعرف الطلاب أن جامعتهم معتمدة؟

ج1: تقوم الجامعة الأهلية أو الخاصة في مصر بإرسال بيانات الطلاب المتقدمين إلى المجلس الأعلى للجامعات؛ لمعرفة مدى اعتماد جامعتهم من عدمه، تمهيدًا لاستكمال باقي إجراءات التحويل.

س2: إذا كانت الجامعة معتمدة في فترة ماضية، وصدر قرار فيما بعد من المجلس الأعلى بعدم اعتماد بعض كلياتها، ما موقف الطلاب الدارسين بهذه الكليات؟

ج2: جميع الكليات التي صدر منها شهادات تخرج، وكانت معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات من قبل، ثم صدر قرار بعدم اعتمادها فيما بعد، سيتم اعتبار هذه الجامعات مُعتمدة؛ حرصًا على مستقبل الطلاب.

س3: ما موقف الطلاب الدارسين بجامعات لم يتخرج منها دفعات حتى الآن؟

ج3: سيتم إجراء امتحان لكل تخصص؛ لتحديد مستوى الطالب، على غرار ما تم من قبل مع الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية.

س4: ما موقف الطالب الذي لا يجتاز اختبار تحديد المستوى؟

ج4: يُقبل الطالب في المستوى الدراسي الأقل.

س5: ما رابط التسجيل الإلكتروني المركزي المُخصص للطلاب للتقديم عليه؟

ج5: تيسيرًا على الطلاب، واستجابة لمطالبهم خلال اليومين الماضيين، تم تخصيص رابط إلكتروني يمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم، وتقديم أوراقهم؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات قيدهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، ويمكن للطلاب التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/

س6: ما موقف الطلاب الذين سجلوا على مواقع الجامعات الخاصة والأهلية، هل يعيدون التسجيل على الرابط الجديد؟

ج6: في حالة عدم رد الجامعة بقبول الطالب مبدئيًا، على الطالب إعادة تسجيل نفسه على النظام المركزي (الرابط الإلكتروني)؛ ليضمن توزيعه على إحدى الجامعات.

س7: هل يحق للطالب التقديم في أكثر من جامعة؟ وما موقف الطالب الذي سجل على موقع إحدى الجامعات، ويريد التقديم في أكثر من جامعة من خلال الرابط الجديد؟

ج7: إذا لم يقم الطالب بسداد المصروفات، فله حرية التقديم في أكثر من جامعة.

س8: ما موقف الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الذين يدرسون في الجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية من التقديم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية؟

ج8: يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية الدارسين بالجامعات السودانية أو الروسية أو الأوكرانية التحويل للجامعات الخاصة والأهلية، على أن يكون الطالب ناجحًا في شهادة الثانوية الأزهرية، وحاصلاً على مجموع يزيد عن 50% بعد استبعاد المواد الشرعية.

س9: ما موقف الطالب الذي درس في الجامعات الأوكرانية أو الروسية لمدة عام دراسي، ثم قام بالتحويل عقب وقوع الحرب إلى الجامعات السودانية، ولكنه لم يبدأ الدراسة بها بسبب الظروف الحالية؟

ج9: يتم قبول تحويله من الجامعة الأوكرانية أو الروسية.

س10: ما موقف الطالب الذي درس السنة التحضيرية في جامعة غير معتمدة؟

ج10: لا يُعتد بالسنة التحضيرية، حيث يخضع الطالب لنظام القبول المصري الذي يعتمد على الحد الأدنى للقبول في عام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

س11: ما موقف الطالب الذي درس السنة التحضيرية في جامعة غير معتمدة ثم التحق بجامعة معتمدة، إلا أنه لم يسافر بعد؟

ج11: لا يُعتد بها، حيث يخضع الطالب لنظام القبول المصري الذي يعتمد على الحد الأدنى للقبول في عام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

س12: هل يمكن للطالب التقديم دون إحضار كافة أوراقه المطلوبة؟

ج12: نعم، يمكن للطالب التقديم، وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع علي تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.

س13: هل يمكن للطالب الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات للحصول على إفادة عن وضع جامعته التي يرغب في التحويل منها؟

ج13: العلاقة مع المجلس الأعلى للجامعات أصبحت من خلال الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وليس من خلال الطلاب.

س14: هناك العديد من كليات الطب المُنشأة حديثًا بالجامعات الأهلية والخاصة التي بدأت الدراسة بها منذ عام أو عامين، فإذا كان الطالب يدرس في سنة دراسية أعلى من السنة الدراسية للدفعة الأولى التي ستتخرج في الكلية، هل يحق له الالتحاق بهذه الكلية؟

ج14: نعم يحق للطالب أن يتقدم لكليات الطب المنشأة حديثًا بالجامعات الأهلية، حيث سيُتاح لهم من الآن التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي للتحويل إلى السنوات الدراسية المُتقدمة.

س15: ما موقف الطلاب الذين لم يسافروا إلى روسيا أو السودان أو أوكرانيا، ولم يبدأوا الدراسة بالسنة الأولى بها؟

ج15: على هؤلاء الطلاب الالتزام بنظام التقدم للجامعات الخاصة والأهلية، الذي يعتمد على نظام القبول المصري الذي يعتمد على الحدود الدنيا في عام الحصول على شهادة الثانوية العامة وما يُعادلها وكذلك وجود أماكن شاغرة.

س16: هل يحق للطلاب الدارسين بدول أخرى غير روسيا وأوكرانيا والسودان التحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟

ج16: لا يحق لهم ذلك، فالتحويل للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية مُقتصر على الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية، والأوكرانية، والسودانية؛ بسبب الظروف الاستثنائية الحالية، وحرصًا على مستقبل الطلاب.

س17: ما موقف الطالب الحاصل على الثانوية الفنية ويدرس بجامعات السودان أو روسيا أو أوكرانيا من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟

ج17: سوف تقبلهم الجامعات في التخصصات العلمية التي تقبل الشهادات الفنية، وذلك بعد تحديد مستواهم، شريطة توافر الأوراق الثبوتية، والمحتوى العلمي، ونموذج الدرجات، واعتماد المجلس الأعلى للجامعات لها.

س18: ما موقف الطلاب الدارسين بنظام الأونلاين بالجامعات الروسية أو الأوكرانية؟

ج18: لا يُعتد بهذا النظام، ولا يدخل ضمن نظام التحويل الحالي.

س19: ما موقف الطالب الذي درس تخصصات بالخارج ليس لها نظير بالجامعات الخاصة والأهلية؟

ج19: يمكن التحويل إلى تخصص قريب من تخصص الطالب، على أن يُقبل الطالب بالفرقة الأولى، مع إعفائه من بعض المواد طبقًا للمحتوى العلمي الذي قام بدراسته.

س20: ما الوسيلة التي يمكن من خلالها الطلاب إرسال استفسارتهم وأسئلتهم الخاصة بالتحويل للجامعات الخاصة والأهلية؟

ج20: خصصت أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية بريدًا إلكترونيًا مركزيًا [email protected] يمكن من خلاله الطلاب إرسال كافة استفساراتهم وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.