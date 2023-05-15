نائب محافظ المنيا يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي والسفير الكندي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 02:23 مساءً - استقبل الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل زيارتها للمحافظة ، كما استقبل نائب المحافظ ، السفير لويس داماس سفير كندا بالقاهرة ودكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال افريقيا ، الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمصر.

حضر اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، المستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة ، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة ، الدكتور حسين رأفت مدير مشروع تحسين سبل العيش والغذاء وتمكين المرأة الريفية.

من جانبها رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار الشراكة مع السفارة الكندية ومنظمة الفاو ، مؤكدة أنه ليس أول تعاون مع الجانبين في مجال التمكين الاقتصادي وخاصة ان أراضي محافظة المنيا غنية وثرية فالتعاون مستمر وبناء.

وستتفقد الوزيرة ونائب المحافظ خلال زيارتها للمحافظة مواقع مشروع "تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها المتضررة من جانحة كوفيد 19والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة بدعم من الحكومة الكندية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة ، كما ستتابع أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية وستلتقي مع قيادات 11 جمعية أهلية من الجمعيات المنفذة لمشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها المتضررة من جائحة كوفيد 19 بالتعاون مع منظمة الفاو.

نقل نائب المحافظ للحضور تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مؤكدا أن اليوم سنشهد حصاد "مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها المتضررة من جائحة كوفيد19 ، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة ، وتموله الحكومة الكندية ويستهدف المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة وغير العاملات بإجمالي (10) قرى داخل 4 مراكز مدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" واستمر لمدة 18 شهر، وذلك للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية وبخاصة الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19.

وأوضح نائب المحافظ أن المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري والذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات ، من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة ، فقد كان نصيب محافظة المنيا من المشروع في المرحلة الاولي تطوير (5) مراكز وهى (العدوة /مغاغة /أبو قرقاص /ملوى /ديرمواس) بإجمالي عدد (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية و (757 ) تابع ، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو ( 3 ) مليون مستفيد أي نصف سكان المحافظة ، من خلال تنفيذ مايقارب من 3295 مشروع في كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية وذلك لتحسين بيئة الريف المصري في كافة القطاعات التنموية الشاملة وتوفير فرص عمل بالقري لكافة الفئات العمرية من النساء والرجال وتشجيع أهالي القرية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وزراعية.