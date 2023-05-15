التعليم العالي: توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة برج العرب التكنولوجية ومعهد إعداد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 02:23 مساءً - برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقع د. كريم همام مدير معهد إعداد القادة بالوزارة، بروتوكول تعاون مشترك مع د. محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ويأتي ذلك فى إطار تحقيق خطة الوزارة التي تستهدف بناء الشخصية المتكاملة والعصرية للطلاب، من خلال المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات المختلفة، بما يجعل هؤلاء الطلاب قادرين على أداء رسالتهم نحو مجتمعهم بالشكل الأمثل، والمشاركة في مسيرته التنموية.

ويهدف البروتوكول إلى زيادة قاعدة المشاركة الطلابية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين في كافة الأنشطة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع الجامعي في الجامعات المصرية، بجانب إعداد وتأهيل الكوادر من القيادات الشبابية وإتاحة الفرص للمشاركة الحقيقية في البناء المجتمعي من خلال تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية والتثقيفية المتجددة .

كما يسهم البروتوكول في تقديم برامج لتنمية القدرات وصقل المهارات والتدريب في اتجاهات متنوعة ومتجددة وعقد ورش العمل حول كيفية إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة مؤتمرات ذات الاتجاه القومي حول استثمار مشروعات التخرج للشباب داخل الجامعات والمعاهد في ضوء متطلبات سوق العمل وإتاحة فرص تشغيل الطلاب وشباب الخريجين ، وتجسيد القيم الإنسانية والأخلاقية وتأصيل روح الانتماء والمواطنة، والحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، وإتاحة الفرصة للطلاب بالجامعات والمعاهد المصرية للتعارف، وفيها يتبادلون الآراء والأفكار، وتوثق بينهم أواصر المودة وتمد جسور الصداقة بين الشباب من مختلف ربوع مصر.

ومن جانبه، أوضح د. محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية أن الجامعة تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب فى مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي من أجل تعظيم دور المشاركة في المجالات والأنشطة المشتركة لشباب مصر تعليميًا وثقافيًا ورياضيًا وفنيًا وتدعيم مفهوم العمل التطوعي للشباب.

وأشار د. كريم همام مدير المعهد إلى اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات التكنولوجية، كما أوضح أن الوظائف التكنولوجية خلال الفترة المقبلة ستكون الرائدة على جميع الأصعدة منها المحلية والإقليمية والدولية، موضحًا أن هذا البروتوكول يهدف إلى وضع خطة متكاملة لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين جامعة برج العرب التكنولوجية والمعهد لإعداد قيادات شبابية تسهم في بناء الوطن، بالإضافة إلى دعم البرامج المختلفة للفئات المستهدفة بالجامعات والمعاهد المصرية.

وأضاف مدير معهد إعداد القادة أن خطة معهد إعداد القادة الاستراتيجية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وإعداد وتأهيل القيادات الجامعية والشبابية والمساهمة في بناء شخصية الإنسان بصفة عامة والطلاب على وجه الخصوص من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، وتأسيس وبناء منظومة من البرامج الاستثنائية للقيادة والأنشطة التنموية والتثقيفية والتوعوية لمواكبة التطور العالمي، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التعليمية والتربوية والثقافية، والاهتمام بالجهاز الإداري في الجامعات والمعاهد، حتى ينعكس ذلك بإيجابية على الطالب والبيئة المحيطة به، وكذلك المشاركة في تنمية البيئة المحلية والقومية من خلال برامج ودورات تدريبية وورش عمل متميزة تستهدف شتى محاور التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الإنساني والمعرفي والعلمي بين الشباب بما يسهم في دعم ثقافة الارتباط وتعميق قيم الانتماء والولاء وحب الوطن .

حضر توقيع البروتوكول كل من د. عبير قاسم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد، أ. مصطفى كامل أمين مساعد المعهد .

وعلى هامش توقيع البروتوكول عقدت ندوة تثقيفية وتوعوية بعنوان "تحديات الأمن القومي ودور القوى الناعمة في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة".