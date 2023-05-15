القباج تفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمنيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - يهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريا، وتقديم خدمات الدعم الفنى وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذى يحافظ على تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتى المستهلك.

جاء ذلك خلال الزيارة التى تقوم بها وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم لمحافظة المنيا، حيث ستجرى كذلك جولة تفقدية لمتابعة نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمحافظة المنيا بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة والذى ينفذ تحت مظلة المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد استهلت زيارتها للمحافظة بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا فى ديوان عام محافظة المنيا، فى حضور لويس داماس سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمى للمنظمة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.