الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 34

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب البلاد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتهيأ فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 21 العاصمة الإدارية 34 20 6 أكتوبر 35 20 بنهــــا 33 21 دمنهور 34 21 وادى النطرون 35 20 كفر الشيخ 32 20 المنصورة 33 21 الزقازيق 34 20 شبين الكوم 34 21 طنطا 32 19 دمياط 28 19 بورسعيد 27 18 الإسماعيلية 34 21 السويس 33 20 العريش 28 19 رفح 27 18 رأس سدر 33 17 نخل 35 12 كاترين 28 11 الطور 31 21 طابا 33 19 شرم الشيخ 32 23 الإسكندرية 29 18 العلمين الجديدة 28 18 مطروح 26 17 السلوم 27 15 سيوة 36 16 رأس غارب 33 22 الغردقة 33 23 سفاجا 32 22 مرسى علم 33 23 شلاتين 34 23 حلايب 31 20 أبو رماد 32 22 رأس حدربة 30 21 الفيوم 34 21 بنى سويف 34 20 المنيا 36 20 أسيوط 36 21 سوهاج 37 21 قنا 39 21 الأقصر 40 20 أسوان 39 22 الوادى الجديد 39 20 أبوسمبل 40 23

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