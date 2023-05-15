الجيزة: رفع 200 طن مخلفات بطريق الجبل وبجانبى الترعه الشبرامنتية

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود الأحياء والمراكز والمدن فى تنظيم حملات رفع المخلفات وإجراء المتابعات الميدانية لكافة القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية.





فى هذا الإطار وفور رصد محافظة الجيزة تراكم للمخلفات بجانبى طريق الترعه الشبرامنتية والصليبة بمركز ومدينة أبو النمرس، كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتوجيه فرق النظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة مع المتابعه الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً وذلك فى إطار جهود محافظة الجيزة لتحسين مستوى النظافة.

وأسفرت جهود مركز ومدينة أبو النمرس فى رفع 200 طن مخلفات ورتش بدءاً من منطقه الدائرى وحتى طريق الجبل والترعة الشبرامنتية وذلك خلال حملات على مدار يومين وجارى الاستكمال.





ووجه راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بتكثيف حملات النظافة والتواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة على مدار اليوم.