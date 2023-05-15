الرعاية الصحية: اعتماد 3 منشآت لطب الأسرة بالإسماعيلية طبقًا لمعايير دولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح ثلاث منشآت طب أسرة تابعين لها بمحافظة الإسماعيلية، فى اجتياز معايير الإعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها على المستوى الدولى من منظمة الإسكوا العالمية ولمدة 3 سنوات.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد شملت مركزى طب أسرة "الشهداء، السلام" إضافة إلى "وحدة طب أسرة العهدة"، ولذلك يصل إجمالى المنشآت الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميا بمحافظة الإسماعيلية إلى 9 منشآت صحية، إضافة إلى 20 منشأة طبية تم تسجيلها طبقا للمعايير القومية GAHAR، وذلك منذ تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة، قدمت المنشآت الثلاث حوالى 406 ألف خدمة رعاية أولية، شملت خدمات طب الأسرة، الفحص الطبى الشامل، الأسنان، تنظيم الأسرة، الباطنه، الأطفال، الصحة الانجابية، المعمل، الأشعة، التطعيمات، رعاية الطفل، الإسعافات الأولية، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائى، متابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، التثقيف الصحى، حيث تعد منشآت طب الأسرة هى بوابة المنتفع الأولى لتلقى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بأعلى معايير الجودة.

واستكمل البيان، يخدم مركزى طب أسرة "الشهداء، السلام" و"وحدة طب أسرة العهدة"، الحاصلين على درجة الاعتماد ما يقرب من 202 ألف نسمة، من قاطنى محافظة الإسماعيلية من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وهنأ الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كتيبة العمل بالمنشآت الثلاث، وكل من ساهم فى الوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "إسكوا".

وأكد أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليا يعنى مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

ولفت إلى سعى الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل وصولا للمعايير العالمية.