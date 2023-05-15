وظائف خالية بـ الهجرة فى مقر العاصمة الإدارية (الشروط والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - تعلن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فتح باب التقدم لشغل وظائف "أفراد أمن" للعمل بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بداية من الثلاثاء الموافق 16 مايو وحتى الإثنين الموافق 22 مايو الجارى بمقر الوزارة فى 96 ش أحمد عرابى فى المهندسين بالقاهرة (الدور العاشر).





ووفقا لبيان وزارة الهجرة جاءت شروط التقدم كما يلى: 1- ألا تتجاوز مدة التعاقد فى العام المالى الواحد 11 شهرا. 2- ألا يكون المتقدم من موظفى الجهاز الإدارى للدولة. 3- السن لا يتجاوز 40 سنة. 4- المؤهل متوسط فأعلى. 5- التعاقد بنظام الاستعانة. المستندات المطلوبة 1- صورة المؤهل. 2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة. 3- صورة تحقيق الشخصية. 4- الموقف التجنيدى. 5- 2 صورة شخصية.

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