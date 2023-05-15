الرئيس السيسى يستعرض مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع «سكاتك» النرويجية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، تيرييه بيلسكوج ، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك إيه إس إيه النرويجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.





كما شارك فى الاجتماع ميكيل تورود عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى هيلدا كليميتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة.

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتك فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر فى العين السخنة، الذى بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، لتصبح مصر أول دولة فى أفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر، ومشروعى الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفى دمياط باستثمارات حوالى 870 مليون دولار، ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر فى دمياط، باستثمارات حوالى 450 مليون دولار.

كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالى 3 جيجاوات، والذى تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الشركة النرويجية أكد خلال اللقاء، الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة فى مصر خلال الأعوام المقبلة، فى ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية فى مختلف القطاعات، بما يؤسس قاعدة صلبة لانطلاق الصناعات والاستثمارات، لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، فضلا عن التجربة الإيجابية والمثمرة للشركة مع مناخ الاستثمار فى مصر، مشيدا بما لمسوه من إرادة سياسية حازمة، وتجاوب حكومى على جميع المستويات، لإزالة أية عقبات وتحديات فى هذا الصدد.

وأضاف الجانب النرويجى، أن هذا الدعم المصرى الكبير، لتسهيل مناخ الأعمال، يقابله من جانبهم حرص أكيد، على بذل أقصى جهد لزيادة الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، والمساهمة فى الجهود المكثفة التى تقوم بها الدولة، لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة للطاقة الخضراء، والمصدرة لها، بما يجعل مصر وجهة ومحور للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية، ومركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة.

وأشار المتحدث الرسمى كذلك إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بالتعاون الجارى مع الجانب النرويجى فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذى تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التى تتخذها الدولة، لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة فى مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذى يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية، ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطنى.