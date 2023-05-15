«الصحة» تُنظم يومًا علميًا للاحتفال باليوم العالمى لـ«الربو»

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، يومًا علميًا احتفالًا باليوم العالمى لـ"الربو"، بهدف التوعية بأمراض الربو وطرق السيطرة عليها، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى بالعباسية.





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