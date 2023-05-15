محافظ قنا: إنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحى بمدينة قوص

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله، يوم الاثنين، وفد إحدى الشركات العاملة فى مجال تطوير منظومة المخلفات الصلبة باستخدام أحدث المعدات ذات التكنولوجيا المتقدمة، لبحث كيفية إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

استمع محافظ قنا، إلى خطة الشركة المقترحة لتطوير منظومة جمع المخلفات الصلبة وتقديم حلول لخفض الانبعاثات البيئية، عن طريق توريد وحدات متكاملة لشفط المخلفات من الشوارع وكبسها ونقلها إلى مصانع تدوير القمامة، للاستفادة من المواد المستخلصة منها فى الصناعة والزراعة، وإنتاج الوقود البديل، ما يساعد على تحقيق عائد اقتصادى كبير، بالإضافة إلى أن تلك المعدات الحديثة، سوف تساعد عمال النظافة على جمع القمامة بشكل سريع وأمن.

وأضاف الداودى، أن المحافظة تمتلك منظومة متكاملة للمخلفات الصلبة، منها مصنع تدوير المخلفات بالصالحية بمدينة قنا ومصنع تدوير المخلفات بمدينة نجع حمادى.

وقال محافظ قنا، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة من حيث المواصفات المناسبة والنواحى التشغيلية والصيانة وتدريب العاملين والكوادر فى منظومة النظافة على تلك التكنولوجيا الحديثة لضمان استدامتها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم منظومة المخلفات مما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وعلى صعيد آخر - كلف محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بتفقد 17 من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو، مشددا على الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشىء لأصله فى محيط المشروعات التى يتم الانتهاء منها، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود وتلافى كل الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها.

من جانبه، أوضح المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أنه بناء على تعليمات المحافظ، تفقد مشروعات تطوير مكتب بريد الطوناب، وإنشاء كوبرى مخر سيل وادى الرديسية، والإحلال الكلى لمدرسة السراج الابتدائية القديمة، وصيانة مدرسة السراج الابتدائية الجديدة، وأيضا إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات الإحلال الكلى لمدرسة الشهيد حسن عوض، وإنشاء مجمع الخدمات بنسب 90% لكل منهما.

وأشار إلى أنه أيضا تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى، والإحلال الكلى لمركز شباب الطوناب، بجانب تنفيذ الخطوط والشبكات لمحطتى الصرف الصحى والمعالجة، وأيضا الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تتراوح ما بين 80 إلى 87%.

وفى سياق آخر، تواصل الأجهزة بمدن ومراكز أسوان جهودها للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات وذلك تنفيذا لتعليمات أشرف عطية محافظ أسوان المشددة فى هذا الشأن.

وذكرت المحافظة - وفقا لبيان - أن الوحدات المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة قامت بتنفيذ أعمال النظافة اليومية بالشوارع والطرق الرئيسية، ما أسفر عن رفع 10 أطنان من التراكمات، بجانب تنفيذ أعمال تهذيب الحدائق العامة ورشها بالمياه يوميا مما يساهم فى الارتقاء بالمظهر الجمالى العام.