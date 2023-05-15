وزيرة التضامن تزور قرية الشيخ مسعود فى المنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - رافق الوزيرة فى زيارتها، الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمى للمنظمة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، ولويس داماس سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، ورؤساء الجمعيات الأهلية، لمتابعة أنشطة الحقول الإرشادية والصوب الزراعية.

وتفقدت القباج، الحقول الإرشادية والصوب الزراعية ضمن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها المنفذ تحت مظلة المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" بالتعاون مع "الفاو" والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، افتتحت خلال زيارتها لمحافظة المنيا، اليوم مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا الجديدة، ويهدف المركز إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات الأهلية وإعداد كوادرها فنيا وماليا وإداريا، وتقديم خدمات الدعم الفنى وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة طبقا لاحتياجات الفئات المستهدفة.

كما يعمل على إعداد كادر من شباب الخريجين القاطنين بالمجتمعات الريفية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء روابط مع الجهات التسويقية من شركات وأسواق وأفراد بما يوفر المعلومات اللازمة لتسويق الحاصلات البستانية ومنتجات سلسلة القيمة المضافة لها بالسعر المناسب الذى يحافظ على تحقيق ربحية عادلة لكل الأطراف بدءا من المنتج حتى المستهلك.

واستهلت الوزيرة زيارتها للمحافظة اليوم بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا فى ديوان عام محافظة المنيا، وذلك بحضور لويس داماس سفير كندا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمى للمنظمة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة.