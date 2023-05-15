تموين قنا: ضبط 2 طن و370 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أحمد السيد، أن حملات التفتيش والرقابة التموينية تمكنت من ضبط طنين و370 كيلوجراما من الدقيق البلدى المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.





وقال أحمد السيد - فى بيان اليوم الاثنين - إنه تم ضبط طنين و370 كيلوجراما من الدقيق البلدى المدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بمركز نجع حمادى. وتحرر 8 محاضر لتجميع كميات كبيرة من الأقماح المحلية بمركزى قوص ونجع حمادى، كما تم تحرر 46 مخالفة تموينية متنوعة، واتخذت كل الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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