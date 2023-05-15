الإفراج عن أكبر كمية للأعلاف «ذرة وفول صويا» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جهودا كبيرة لتوفير الأعلاف اللازمة للقطاع الحيوانى والداجنى، وذلك عن طريق الإفراج الجمركى للعديد من الشحنات المحجوزة فى الموانئ.





وأفرجت وزارة الزراعة عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة للذرة وفول الصويا منذ أن بدأت عجلة الإفراج تدور. والفيديوجراف التالى يوضح كميات الذرة وفول الصويا التى تم الإفراج عنها خلال الفترة الماضية. وأكدت وزارة الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى والجهاز المصرفى وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصيا للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية.

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