ليستر سيتي ضد ليفربول.. ماذا قدم محمد صلاح ضد "الثعالب"؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 06:30 مساءً - يسعى النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لزيادة سجله التهديفى أمام منافسه ليستر سيتى، فى المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، على ملعب "كينج باور"، فى ختام منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتحمل مواجهة الليلة رقم 11 فى مشوار محمد صلاح بالملاعب الإنجليزية ضد ليستر سيتى فى مسابقة البريميرليج.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول فى 10 مواجهات سابقة أمام ليستر سيتى فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 4 أهداف فى شباك "الثعالب" بالبريميرليج، ليساهم فى تحقيق ليفربول 7 انتصارات، بالإضافة إلى تعادل وحيد، فيما خسر مباراتين.

وسجل محمد صلاح أول أهدافه فى مرمى ليستر سيتى فى الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، ثم أحرز ثنائية فى مواجهة الإياب بنفس الموسم.

وجاءت آخر أهداف النجم المصرى أمام ليستر سيتى فى الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج بموسم 2020-2021.

من ناحية أخرى، أصبح النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قريبا من الإنضمام لقائمة أفضل هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

وأحرز محمد صلاح 139 هدفا في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 137 هدفا بقميص ليفربول في البريميرليج، بالإضافة إلى هدفين مع فريقه السابق تشيلسى في المسابقة خلال موسم 2013-2014.

ويحتل النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، المركز الرابع عشر فى قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي متفوقا على جيمى فاردى صاحب المركز الخامس عشر برصيد 136 هدفا.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل 11 هدفا فى الدوري الإنجليزي من أجل الانضمام لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البريميرليج، ويعادل الرقم المسجل باسم مايكل أوين العاشر في الترتيب برصيد 150 هدفا.