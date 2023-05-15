ريال مدريد بكامل نجومه فى مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 06:30 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، القائمة التي تخوض مواجهة منافسه مانشستر سيتي، والمقرر إقامتها على ملعب "الاتحاد" بعد غد الأربعاء، فى إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023.وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي..

حراس المرمى: كورتوا ولونين ولويس لوبيز.

الدفاع: كارفاخال ، ميليتاو، ألابا، فاليجو، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، روديجر وميندي.

الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي ، تشواميني وسيبايوس.

الهجوم: هازارد ، بنزيما، أسينسيو ، فينيسيوس جونيور ، رودريجو وماريانو.

قائمة ريال مدريد

وتعادل ريال مدريد مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأدار الحكم البولندي شيمون مارسينياك نهائي كأس العالم 2022 فى قطر بين الأرجنتين وفرنسا، والذي انتهي بتتويج التانجو بقيادة ميسي بركلات الترجيح بعد التعادل المثير بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويتطلع فريق مانشستر سيتي إلي كتابة التاريخ عبر بوابة ريال مدريد، حيث يبحث عن انتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، من أجل التتويج باللقب الحلم بالنسبة لعشاق السيتيزنز وملاك النادي.

فيما يأمل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، في قيادة الملكي للقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، والـ 15 في تاريخ المرينجي.