لدغة بيرسي تاو فى الترجي تفوز بهدف الأسبوع فى ذهاب نصف نهائي أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 06:30 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر صفحته الرسمية، حصول الهدف الثانى الذى أحرزه بيرسي تاو لاعب الأهلي فى مرمى الترجي التونسي، على جائزة أفضل هدف فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي خارج أرضه على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة وقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى نهائي البطولة الأفريقية.

وكتبت صفحة الكاف عبر حسابها على تويتر، "يباغتك في أي وقت! .. هدف بيرسي تاو الثاني فى مرمى الترجي لصالح الأهلي استحق هدف الأسبوع فى ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا".

وفى السياق ذاته، بدأت لجنة المباريات بالنادى الأهلى فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولى الأمن، للموافقة على زيادة عدد الجماهير فى مباراة الفريق القادمة أمام الترجى في إياب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر فى الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على الصعود للمباراة النهائية ثم التتويج باللقب.

وكانت الجهات الأمنية قد أخطرت مسئولي الأهلى بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الترجى التونسى.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي الحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يرغب مسئولي القلعة الحمراء فى حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي فى هذه المباراة الهامة والفارقة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.