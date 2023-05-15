البابا تواضروس يتفقد مجمع البابا كيرلس بسانت اليزيو

جدة - نرمين السيد - تفقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الاثنين، مجمع القديس البابا كيرلس السادس بمنطقة سانت اليزيو التابعة لإيبارشية ميلانو، وذلك بحضور الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان وبعض من أسر المنطقة، واستمع قداسته لشرح مفصل عن خدمة المجمع الذى يخدم المسنين والمرضى وبه شقق سكنية مجاورة وكنيسة تخدم حاليًّا عشر أسر قبطية، واطَّلع قداسته على خريطة توضيحية للمكان والأعمال المنتظرة إقامتها.





يذكر أن الكنيسة حصلت على أرض هذا المجمع عام 2013، وبُنِى سورٌ لها خلال عامى 2014 و2015، فى حبرية مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس، مطران ميلانو السابق وبعد نياحته استكمل نيافة الأنبا أنطونيو، أسقف الإيبارشية، أعمال البنية التحتية والكهرباء وتم تقسيم المجمع إلى د/أ ود/ب ومن المنتظر أن تتم توسعته لاستيعاب حاجة الشعب للخدمات مُستَقبلًا. كما تفقد قداسته أيضًا غرف المجمع وفى كلمة محبة قال قداسته للشعب، إننا فى كل القداس نصلى ونقول من جيل إلى جيل، فهذه هى حلاوة كنيستنا التى تعلمنا ألا ندخل فى خطية "الأنا"، نحن فى سلسلة لا تنقطع، فمثلث الرحمات الأنبا كيرلس اشترى أرضًا لأنه رأى احتياج الكنيسة لها وجاء ليكمل مسيرته وخدمته نيافة الأنبا أنطونيو.. فتعيشوا دائمًا وتعمروا فى خدمة الكنيسة.

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