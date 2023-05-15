محافظ دمياط تستعرض آليات دعم العمالة غير المنتظمة وصناعة الغزل والنسيج

وأكدت الدكتورة منال - خلال القاء - على أهمية الدور الذى تقوم به قوى عاملة النواب لوضع حلول مناسبة لكافة التحديات التى تواجهها العمالة بالمحافظات، حيث ناقشت مع اللجنة، عددا من الملفات، والتى جاء أهمها قطاع الغزل والنسيج وخطة تطوير المصنع القائم بالمحافظة، وكذلك آليات دعم العمالة غير المنتظمة.
وطرحت المحافظ، سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لدعم الصناعة الوطنية، حيث طرحت دعم العاملين بقطاع صناعة الأثاث، وكذلك الصيادين باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة، كما استعرضت كل التحديات التى تواجهها تلك الفئات والجهود المبذولة لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة، معربة عن تطلعها إلى تحقيق المزيد فى هذا الخصوص.
وأشارت إلى حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع البرلمان بغرفتيه، وذلك لدعم الجهود المبذولة بكل الملفات، وخدمة أبناء المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
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