أخبار مصرية

محافظ دمياط تستعرض آليات دعم العمالة غير المنتظمة وصناعة الغزل والنسيج

0 نشر
أ ش أ 2023-05-15 20:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - استعرضت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، خلال استقبالها اليوم الاثنين، وفد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، آليات دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأيضا سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم الصناعة الوطنية.

وأكدت الدكتورة منال - خلال القاء - على أهمية الدور الذى تقوم به قوى عاملة النواب لوضع حلول مناسبة لكافة التحديات التى تواجهها العمالة بالمحافظات، حيث ناقشت مع اللجنة، عددا من الملفات، والتى جاء أهمها قطاع الغزل والنسيج وخطة تطوير المصنع القائم بالمحافظة، وكذلك آليات دعم العمالة غير المنتظمة.

وطرحت المحافظ، سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، لدعم الصناعة الوطنية، حيث طرحت دعم العاملين بقطاع صناعة الأثاث، وكذلك الصيادين باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة، كما استعرضت كل التحديات التى تواجهها تلك الفئات والجهود المبذولة لتقديم كل أوجه الدعم الممكنة، معربة عن تطلعها إلى تحقيق المزيد فى هذا الخصوص.

وأشارت إلى حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع البرلمان بغرفتيه، وذلك لدعم الجهود المبذولة بكل الملفات، وخدمة أبناء المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط تستعرض آليات دعم العمالة غير المنتظمة وصناعة الغزل والنسيج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا