تموين الشرقية: ضبط 348 طن قمح قبل تهريبها للسوق السوداء

جدة - نرمين السيد - كان المحافظ الدكتور ممدوح غراب، كلف مديرية التموين بالمحافظة، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلى، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلى من المزارعين، تزامنا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة، باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائى للمواطنين.

وشكلت مديرية التموين حملة موسعة، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، لمداهمة إدارتى تموين فاقوس والحسينية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 348 طن قمح محلى، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة لقيام الحملة بتوريد كمية قدرها 314 طن قمح للشون المعتمدة باستلام المحصول.