سفير باراجواى بالقاهرة: هناك علاقات ممتازة مع مصر رغم بعد المسافة

جدة - نرمين السيد - قال فيكتور هوجو بينيا باريرو سفير باراجواى بالقاهرة، إن بلاده تحتفل اليوم بمرور 212 عاما على إعلان استقلالها، مضيفا أنه عادة ما يشير إلى أن المسافة البالغة 11300 كيلومترا بين مصر وباراجواى والتى تفصلنا على الخريطة، لا تشكل عائقا أمام علاقاتنا الدبلوماسية والسياسية والثقافية والتجارية من أن تصبح أقوى كل يوم.





وأوضح السفير، فى تصريحات لـ موقع دوت الخليج، أن العلاقات الثنائية الممتازة مع مصر تسمح بالتعاون فى مجالات مثل الدعم المتبادل للترشيحات فى المنظمات الدولية، والتعاون بين الجامعات، والتعاون التكنولوجى المحتمل بين الحكومتين، متابعا: "لا يزال لدينا التزام بتعزيز التبادل التجارى، الذى بدأت أرقامه فى التعافى ببطء، بعد الانحدار الذى تسبب فيه وباء فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الاجتماع الذى عقد مع وزير الخارجية سامح شكرى، فى فبراير الماضى مع جميع سفراء ورؤساء بعثات دول أمريكا اللاتينية، بمثابة تشجيع كبير، معقبا: "لقد شعرت باراجواى براحة كبيرة بسبب هذا الاجتماع، وستكون إمكانية الاجتماع بانتظام كل عام دفعة قوية لعلاقاتنا الثنائية".

وأكد أن مصر تعد بشكل متزايد كل يوم إحدى الدول الرئيسية التى تعمل على تحقيق التوازن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متابعا: "نتمنى لمصر كل النجاح فى دورها الحاسم والاستراتيجى فى استعادة السلام فى دول المنطقة، فمصر بلد مقصد يختاره العديد من النازحين كملاذ لهم، ولقد رأينا ذلك متمثلا فى عشرات الآلاف من اللاجئين من السودان الذين وجدوا مأوى فى هذه الأرض الكريمة المضيافة، كما نلاحظ الاجتهاد الاستثنائى للدبلوماسية المصرية فى إجراءات بالغة الحساسية لتحقيق هدنة بين فلسطين وإسرائيل، وتكافح للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة".

وتابع: "نتمنى السلام والاستقرار لهذه المنطقة التى كانت دائما مفتاحا للتوازن العالمى، والتى تستحق شعوبها العيش بسلام وتحقيق الازدهار واعتناق عقيدتهم وحقوقهم المدنية دون قيود من أى نوع، وممارسة الاحترام الكامل بين الجيران".

ولفت إلى أن بلاده تتابع تطور الحوار الوطنى بإيمان وتفاؤل كبيرين، متابعا: "مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقيادته الحكيمة للعملية معروفة للجميع، وقد سمعنا عن ميول الأحزاب السياسية والقوى الأخرى والفاعلين الاستراتيجيين المشاركين فى الحوار، تبدو الظروف مواتية لتحقيق النجاح الذى يجب أن يعود بالنفع على الشعب المصرى كله حتى يتم توطيده وإضفاء الشرعية عليه، نجاح الحوار سيكون نجاحا لمصر".