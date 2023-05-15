خماسي الأهلي يتصدر التشكيل المثالي فى "ذهاب" نصف نهائي أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 08:24 مساءً - تصدر خماسي فريق الأهلي التشكيل المثالي لجولة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023 بعدما انتهاء المباراتين.

وفاز النادي الأهلي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-0 فى المباراة التي أقيمت على ملعب رادس قبل أيام فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. بينما تعادل فريقا الوداد المغربي وصن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالمغرب، وهي التي وضعت الفريق الجنوب أفريقي على مقربة من التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي).

خط الدفاع: علي معلول (الأهلي)، عبد المنعم بوطويل (صن داونز)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، خوليسو موداو (صن داونز).

خط الوسط: سيفو مبولي (صن داونز)، يحيى جبران (الوداد)، رضا جعدي (الوداد).

خط الهجوم: بيرسي تاو (الأهلي)، محمود عبد المنعم كهربا (الأهلي)، شالويلي (صن داونز).

دوري أبطال أفريقيا

وبدأت لجنة المباريات بالنادى الأهلى فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولى الأمن، للموافقة على زيادة عدد الجماهير فى مباراة الفريق القادمة أمام الترجى في إياب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر فى الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على الصعود للمباراة النهائية ثم التتويج باللقب.

وكانت الجهات الأمنية قد أخطرت مسئولي الأهلى بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الترجى التونسى.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي الحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يرغب مسئولي القلعة الحمراء فى حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي فى هذه المباراة الهامة والفارقة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.