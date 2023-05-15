محافظ الوادى الجديد: مد مهلة تلقى طلبات جدولة مديونيات الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاثنين، مد مهلة تلقى طلبات جدولة المديونيات المستحقة عن الأراضى الزراعية التابعة لصندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة، وذلك حتى يوم 30 يونيو 2023، ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية، بناء على موافقة وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية)، لتنفيذ الحجز الإدارى على المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق.





ووجه المحافظ - وفقا لبيان المحافظة- المستثمرين سواء كانوا أفرادا أو شركات ممن تقاعسوا عن السداد، وكذلك الذين قاموا بجدولة المديونية ولم يلتزموا بالسداد طبقا للبرنامج الزمنى للجدولة، بسرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، لتفادى تنفيذ إجراءات الحجز الإدارى حفاظا على المال العام.

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