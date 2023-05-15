تنفيذ 18 مشروعا فى قطاع مياه الشرب فى بيلا بكفر الشيخ بتكلفة 17 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - واستعرض المهندس وائل الخواجة مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببيلا، مجهودات الشركة من الفترة يونيو 2022 وحتى مايو 2023، مشيرا إلى نجاح الشركة فى الانتهاء من المشروعات القومية المرتبطة بإحلال وتجديد الخطوط والروافع والمحطات، ما كان له الأثر الأكبر فى نجاح المخطط العام المشروعات والانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وقال مدير شركة مياه الشرب ببيلا، إنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد هبوط فرعه صرف صحى موجودة بشارع 23 يوليو منطقة مياه بيلا، وتغيير خطوط الكلور المبدئى والنهائى بمحطة مياه إبشان، وأعمال إحلال وتجديد خطوط المياه المغذية لقرى «الأرنب - أبو رفاعى - أبو أرز»، وأعمال تغيير غرفة المحابس والخطوط الاسبستوس بشوارع مدينة بيلا «ش 23 يوليو - ش 26 يوليو - ش السويس - ش عبد المنعم رياض».

وأشار إلى مشاركة الشركة فى إحلال وتجديد الوسط الترشيحى للمرشحات محطة الجرايدة 100 ل/ث، وإحلال وتجديد الوسط الترشيحى للمرشحات محطة الجرايدة 140 ل/ث، وإحلال وتجديد مرشحات محطة مياه إبشان، وإحلال وتجديد لوحات التوزيع بمحطة مياه إبشان.

وأكد أنه جرى الانتهاء من أعمال إنشاء الخط المغذى لمستشفى بيلا المركزى الجديد، والتوصيلات المنزلية بطريق عزبة الأرنب بقرية حاذق، وتطهير البيارات بشبكة الصرف الصحى بمدينة بيلا رافع رقم 2 و3، بجانب أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب شارع النيل بمدينة بيلا.