الحوار الوطنى يعقد اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية لبدء جلسات المحور الاقتصادى غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 09:29 مساءً - عقد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي المقرر انطلاقها، غدًا الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد السيد سليمان مقرر لجنة التخضم وغلاء الأسعار، ورائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار، وطلعت خليل مقرر لجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتورة هبة واصل مقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ودكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، وباسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص (محلي وأجنبي)، ودكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ومحمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ودكتور بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة، وأحمد بهاء الدين شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة، وهشام صلاح الحصري مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ومهندس إسماعيل علي الشرقاوي مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ودكتور عبدالهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة ثريا عبدالجواد مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية، ودكتورة نورا علي عبدالسميع مقرر لجنة السياحة، ودكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد لجنة السياحة، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.

فيما عقد المهندس خالد عبدالعزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانية شلقامي مقرر عام مساعد المحور المجتمعي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، اجتماعًا للاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي الخميس القادم 18 مايو 2023.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال شيحة مقرر لجنة التعليم، والدكتور أحمد زايد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، والدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ونيفين عبيد مقرر لجنة القضية السكانية، والدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية، والدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والدكتورة ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، وزكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب، وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني.