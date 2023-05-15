محافظ الدقهلية: قانون المحال يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154لسنة 2019م.





جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ومديرين الإدارات المختصة بالديوان العام للمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بشأن سرعة الانتهاء من توفيق الأوضاع للمحال العامة بالمحافظات، وفقا للقانون رقم 154لسنة 2019 بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد وتقديم خدمات متميزة للمواطنين ورفع المعاناة عن المواطنين.

وقال المحافظ، إن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية.

وأضاف أن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص، وتذليل العقبات الواردة فى القوانين السابقة، لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.

وتاب أن تطبيق قانون المحال العامة سيؤدى إلى زيادة القيمة السوقية لكل المحلات ما يترتب عليه تحقيق أقصى استفادة مادية واستثمارية لأصحابها، لأن بمجرد الحصول على ترخيص قانونى للمحال ستتضاعف قيمته من قيمة سوقية عادية إلى قيمة تجارية يستفيد منها المالك.

ووجه مختار، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة تشكيل فرق عمل داخل كل مركز للمرور على المحلات على الطبيعة بمختلف المدن والقرى، لتوعية أصحاب المحلات بمميزات القانون وسرعة توفيق أوضاعهم، وشرح وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون.