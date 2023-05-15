انضباط وعدالة.. وزير التعليم يستعرض إجراءات امتحانات نهاية العام

جدة - نرمين السيد - كما تناول اللقاء استعراض الإجراءات بالاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2022-2023، فضلا عن متابعة نتائج أهم التعليمات المتعلقة بالعملية التعليمية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور رضا حجازى، أهمية دور مديرى المديريات فى العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل اللامركزية فى القرارات المتعلقة بالشأن الداخلى فى كل مديرية، وسرعة حل المشكلات على أرض الواقع، مشددا على أهمية إجراء امتحانات منضبطة، وانتظام وانضباط سير امتحانات نهاية العام الدراسى.

امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير سير امتحانات نهاية العام، لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، مشددا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، لعقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب، وعدم السماح بأى حالات غش مع اتخاذ الإجراءات التى أعلنت عنها الوزارة لمواجهة الغش بجميع أشكاله.

امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى

كما اطمأن الوزير، على امتحانات الصف الأول والثانى الثانوى، موجها بمتابعة لجنة الغش الإلكترونى بالإدارات، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش، كما وجه مديرى المديريات التعليمية بإعلان نتائج الامتحانات بعد الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة مباشرة.

امتحانات الثانوية العامة 2023



وفيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة، اطمأن الوزير على سلامة إجراءات الاستعداد للامتحانات، مشددا على إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، كما استعرض الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش فى اللجان، مشيرا إلى أنه تم منع تحويلات الطلاب واستبعاد اللجان التى شهدت شغب أو غش العام الماضى، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وجدد الوزير، التأكيد على أنه سيتم وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب.

كما اطمأن الدكتور رضا حجازى، على نسب توافر أعداد كتيبات المفاهيم فى كل مديرية لضمان توفر الأعداد الكافية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

وشدد أيضا على الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل يليق بمكانة معلمى مصر، ومراجعة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين المراقبين.

ووجه بضرورة مراجعة أعمال الصيانة فى جميع لجان الثانوية العامة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

الامتحانات العملية للتعليم الفنى

وبالنسبة للامتحانات العملية للتعليم الفنى تم التوجيه، خلال الاجتماع، بضرورة توفير شراء المواد الخام اللازمة قبل الامتحانات بفترة كافية لمدارس نظام الجدارات.

مسابقة 30 ألف معلم

وفيما يتعلق بمسابقة 30 ألف معلم، وجه الدكتور رضا حجازى الشكر والتقدير لجميع الجهود التى بذلت لإعداد وتنفيذ برنامج التدريب الذهنى والبدنى بمختلف إدارات التدريب على مستوى الجمهورية، موجها بوضع خطة متكاملة لسرعة تسكين المعلمين الجدد، عقب اجتيازهم الاختبارات التى تتم من قبل جهة معنية وتقديم مصوغات التعيين، طبقا للتوزيع على مستوى كل مديرية لسد العجز.

مبادرة اختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب

كما تطرق الوزير رضا حجازى، إلى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتى تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديرى مدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، حيث وجه الوزير فى هذا الإطار بتيسير الاجراءات اللازمة لهم واعتبارهم فى مهمة علمية.

مجموعات الدعم المدرسى والأنشطة الصيفية

وعلى جانب آخر، وجه الوزير بتيسير جميع الآليات المتعلقة بمجموعات الدعم المدرسى لضمان استدامتها، مؤكدا أن تنفيذ هذه المجموعات تستهدف تحسين مستوى الطلاب الدراسى والتخفيف عن كاهل الأسرة.

كما تابع الوزير آخر المستجدات المتعلقة أيضا بالاهتمام بالأنشطة التربوية خلال الإجازة الصيفية، مستعرضا آخر المستجدات المتعلقة بالجدول الزمنى الخاص بإعداد عرض مسرحى وطنى لطلاب المدارس المصرية، تحت إشراف الكوادر الفنية المتخصصة فى هذا المجال التابعة للوزارة، كما استعرض آخر المستجدات بإعداد عرض مسرحى للطلاب داخل كل مديرية تعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أيضا أنه فى إطار المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف"، عممت الوزارة لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخداما للطلاب من الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية، لافتا إلى أنه سيتم وضع هذه الإشارات فى كتاب "القيم وحقوق اللآخر".

وأشار الوزير أيضا، خلال الاجتماع، بأنه سيتم إضافة بعض الأنشطة فى كتاب "اكتشف" بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وخالد عبدالحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وعدد من مديرى العموم.