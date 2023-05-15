محافظ أسيوط: نسعى لتمكين الشباب وخلق مزيد من فرص العمل (صور)

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن المحافظة تسعى لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص شريك أساسى ورئيسى للدولة فى دفع مسيرة البناء والتنمية.





جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الاثنين، ملتقى توظيف برنامج "فرصة" بالمحافظة فى إطار مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب فى مصر" والذى يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم الشباب الباحثين عن العمل فى قرى "حياة كريمة" وأسر "تكافل وكرامة" بمحافظة أسيوط والذى يستمر لمدة يوم واحد اليوم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء. وتفقد المحافظ ومرافقوه - وفقا لبيان المحافظة- أقسام الملتقى وشاهد إقبال الشباب على التقديم بالشركات والتقى ببعض الشباب وأصحاب الشركات المشاركة واطمئن على الوظائف المتاحة ومدى اقبال الشباب عليها، مشيرا إلى أهمية الملتقى الذى يرتكز على قيام الشركات بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم فى طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل. وأضاف سعد، أن الملتقى يعد فرصة حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادى لمستفيدى "تكافل وكرامة" ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير 6 آلاف فرصة عمل بكبرى شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة ضمن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم. ووجه المحافظ الشكر لمسئولى منظمة العمل الدولية ووزيرى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة لدعمهم إقامة الملتقيات التوظيفية وتمكين الأسر اقتصاديا واجتماعيا معلنا تقديمه كافة سبل الدعم لنجاح الملتقى.

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