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الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى ويتوج بلقب دورى سوبر السلة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 مايو 2023 10:27 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 72 / 70 في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، فى رابع مباريات نهائي دوري السوبر، لحسم لقب هذا الموسم، ليتوج بلقب دوري سوبر السلة للمرة الثانية على التوالي.

 

وحقق فريق رجال سلة الأهلي الفوز فى المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62، ليعود ويفوز فى الثالثة 67/58 .

 

وتقام المباريات بنظام best of 5 والفريق الذى يحقق الفوز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

 

وتوج الأهلي بلقب دوري سوبر السلة للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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