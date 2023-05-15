إحصائيات أولى جلسات المحور السياسى بالحوار الوطنى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشهد الحوار الوطنى، أمس استكمال طريقه نحو الجمهورية الجديدة فى أولى جلسات المحور السياسى، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، مع حضور لعدد من ممثلى دول ومنظمات دولية مختلفة.



ومن المقرر أن تنطلق غدا الثلاثاء 16 مايو 2023، أولى جلسات المحور الاقتصادى.